Spotkanie ministra z medalistami MŚ. Parasportowcy zostali uhonorowani
W środę 15 października odbyło się spotkanie ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego z medalistami mistrzostw świata w parasportach. Podczas wydarzenia szef resortu sportu podziękował zawodnikom za reprezentowanie Polski. Zapewnił również, że ministerstwo wciąż będzie finansowało ich przygotowania.
Jakub Rutnicki: Takie historie mogą i powinny inspirować wszystkich
Róża Kozakowska: Mój stan był krytyczny
Bartosz Sienkiewicz: 12 lat treningów odpłaciło mi złotym medalem
Lucyna Kornobys: Każdy medal smakuje zupełnie inaczej
Minister spotkał się z medalistami paralekkoatletycznych mistrzostw świata w New Delhi, medalistami mistrzostw świata w parakolarstwie w Ronse, medalistami mistrzostw świata w szermierce na wózkach w Iksan, medalistami mistrzostw świata w parapływaniu w Singapurze, sztabami trenerskimi i przedstawicielami Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.
ZOBACZ TAKŻE: 16 medali Polaków na MŚ w paralekkoatletyce
W paralekkoatletyce reprezentanci Polski wywalczyli 16 medali, w tym aż osiem złotych. Dwukrotnie na najwyższym stopniu podium stanęły dwie zawodniczki - Magdalena Andruszkiewicz w biegu na 100 i 400 m w kategorii T72, a także Faustyna Kotłowska w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą w kategorii F64. Po cztery medale Polacy zdobyli w parapływaniu, paraszermierce i parakolarstwie.
Rutnicki spotkał się z medalistami mistrzostw świata na PGE Narodowym.
- To dzień, podczas którego możemy popatrzeć wam prosto w oczy i podziękować za to wszystko, co robicie dla naszej kochanej ojczyzny. Za to, w jaki sposób reprezentujecie barwy narodowe i też w jaki sposób pokazujecie wszystkim nam, co to znaczy przezwyciężać swoje słabości, aby przekuć to w wielki sukces. Jesteście naszymi bohaterami i to jest coś niesamowitego, bo myślę, że dajecie inspirację milionom ludzi w Polsce i na świecie - podkreślił minister sportu.
Jedną z bohaterek, która pojawiła się na spotkaniu, była Róża Kozakowska, mistrzyni świata w rzucie maczugą.
- Czułam, że jestem dumna, że siedzę na tym siedzisku, że mogę wziąć udział w zawodach i będę walczyć całym sercem. I tak zrobiłam. Moja siła się kończyła, ale Pana Boga się zaczęła. To sukces nie tylko mój, ale i Najwyższego. (...) Ten medal z naszych sercach zostanie do końca życia, a nawet i dłużej. To była wygrana nie tylko zawodów, ale i wszystkiego, całokształtu - skomentowała swój sukces Kozakowska.
Ministerstwo przeznacza ponad 60 mln zł na finansowanie sportów paralimpijskich. Rutnicki zapewnił, że dalej będzie wspierał sportowców z niepełnosprawnościami.Przejdź na Polsatsport.pl