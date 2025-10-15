Spotkanie ministra z medalistami MŚ. Parasportowcy zostali uhonorowani

Minister spotkał się z medalistami paralekkoatletycznych mistrzostw świata w New Delhi, medalistami mistrzostw świata w parakolarstwie w Ronse, medalistami mistrzostw świata w szermierce na wózkach w Iksan, medalistami mistrzostw świata w parapływaniu w Singapurze, sztabami trenerskimi i przedstawicielami Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

W paralekkoatletyce reprezentanci Polski wywalczyli 16 medali, w tym aż osiem złotych. Dwukrotnie na najwyższym stopniu podium stanęły dwie zawodniczki - Magdalena Andruszkiewicz w biegu na 100 i 400 m w kategorii T72, a także Faustyna Kotłowska w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą w kategorii F64. Po cztery medale Polacy zdobyli w parapływaniu, paraszermierce i parakolarstwie.

Rutnicki spotkał się z medalistami mistrzostw świata na PGE Narodowym.

- To dzień, podczas którego możemy popatrzeć wam prosto w oczy i podziękować za to wszystko, co robicie dla naszej kochanej ojczyzny. Za to, w jaki sposób reprezentujecie barwy narodowe i też w jaki sposób pokazujecie wszystkim nam, co to znaczy przezwyciężać swoje słabości, aby przekuć to w wielki sukces. Jesteście naszymi bohaterami i to jest coś niesamowitego, bo myślę, że dajecie inspirację milionom ludzi w Polsce i na świecie - podkreślił minister sportu.

Jedną z bohaterek, która pojawiła się na spotkaniu, była Róża Kozakowska, mistrzyni świata w rzucie maczugą.

- Czułam, że jestem dumna, że siedzę na tym siedzisku, że mogę wziąć udział w zawodach i będę walczyć całym sercem. I tak zrobiłam. Moja siła się kończyła, ale Pana Boga się zaczęła. To sukces nie tylko mój, ale i Najwyższego. (...) Ten medal z naszych sercach zostanie do końca życia, a nawet i dłużej. To była wygrana nie tylko zawodów, ale i wszystkiego, całokształtu - skomentowała swój sukces Kozakowska.

Ministerstwo przeznacza ponad 60 mln zł na finansowanie sportów paralimpijskich. Rutnicki zapewnił, że dalej będzie wspierał sportowców z niepełnosprawnościami.