Zespoły, które wywalczyły awans na mistrzostwa świata 2026. Kto zagra na mundialu? (GALERIA)
Lista uczestników mistrzostw świata 2026 sukcesywnie się zapełnia. Udział w turnieju, który po raz pierwszy w historii odbędzie się w trzech krajach - USA, Meksyku i Kanadzie - ma już zapewnionych 25 reprezentacji z eliminacji oraz trzej gospodarze. Sprawdźcie galerię z zespołami, które już zapewniły sobie miejsce na turnieju!
Kwalifikacje do mundialu 2026 wkraczają w decydującą fazę. Do tej pory awans wywalczyło już 25 zespołów, a miejsca w turnieju mają też zapewnione gospodarze - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Rywalizacja o pozostałe przepustki do turnieju trwa, a emocje w eliminacjach rosną z każdą kolejką.
ZOBACZ TAKŻE: Eliminacje MŚ 2026. Tabele grup
Łącznie w mundialu zagra aż 48 reprezentacji, co stanowi rekord w historii piłkarskich mistrzostw świata. Spośród nich 45 miejsc zostanie rozdanych w kwalifikacjach kontynentalnych, natomiast dwie drużyny uzyskają awans dzięki barażom międzykontynentalnym, zaplanowanym na marzec 2026 roku. System ten pozwoli na jeszcze szerszą reprezentację krajów z całego globu i da szansę mniejszym federacjom na historyczny sukces.
Europa w dalszym ciągu będzie miała najsilniejszą reprezentację - aż 16 zespołów ze Starego Kontynentu poleci do Ameryki Północnej. Z Azji pojedzie ośmiu przedstawicieli (plus jeden z baraży), z Afryki dziewięć, a z Ameryki Południowej aż sześć drużyn. Do tego trzy zespoły z regionu CONCACAF (plus trzej gospodarze) oraz jedno pewne miejsce dla Oceanii, które już wcześniej wywalczyła Nowa Zelandia. Szansę na dołączenie do elity wciąż ma Nowa Kaledonia, która wystąpi w barażach.
Kto zakwalifikował się na MŚ 2026? Kto zagra na mundialu?
Przejdź na Polsatsport.pl