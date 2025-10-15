Kwalifikacje do mundialu 2026 wkraczają w decydującą fazę. Do tej pory awans wywalczyło już 25 zespołów, a miejsca w turnieju mają też zapewnione gospodarze - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Rywalizacja o pozostałe przepustki do turnieju trwa, a emocje w eliminacjach rosną z każdą kolejką.

Łącznie w mundialu zagra aż 48 reprezentacji, co stanowi rekord w historii piłkarskich mistrzostw świata. Spośród nich 45 miejsc zostanie rozdanych w kwalifikacjach kontynentalnych, natomiast dwie drużyny uzyskają awans dzięki barażom międzykontynentalnym, zaplanowanym na marzec 2026 roku. System ten pozwoli na jeszcze szerszą reprezentację krajów z całego globu i da szansę mniejszym federacjom na historyczny sukces.