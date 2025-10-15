Zieliński w ćwierćfinale w Sztokholmie. Polak i Czech lepsi od Amerykanów

Polak i Czech tworzyli już wcześniej parę deblową. W obecnym sezonie grali między innymi na Wimbledonie i US Open, doszli również do finału turnieju w Bastad. Robert Cash i James Tracy grali razem jeszcze częściej, wspólnie osiągnęli półfinał tegorocznego US Open.





Pierwsza partia rozpoczęła się po myśli Amerykanów. Przy stanie 1:1 przełamali polsko - czeski duet i objęli prowadzenie. Następnie Zieliński i Pavlasek byli bliscy, by przegrywać już 1:4, ostatecznie obronili dwa break-pointy i utrzymali swoje podanie, ruszając do odrabiania strat. Dwa razy z rzędu przełamali Casha i Tracy’ego i ostatecznie udało im się wygrać pierwszego seta 6:4.





Druga odsłona również stała pod znakiem przegrywania własnych gemów serwisowych. Polak z Czechem nie zdołali utrzymać podania już na starcie seta. Amerykanie jednak po chwili odwdzięczyli się tym samym i po czterech gemach na tablicy widniał wynik 2:2. Od tego momentu obydwie pary utrzymywały swoje podania, nie przegrywając gemów serwisowych, to doprowadziło do tie-breaku. Decydujący gem był niezwykle emocjonujący, Zieliński i Pavlasek obronili siedem piłek setowych, a gdy to oni stanęli przed szansą wygrania seta nie zmarnowali jej, wygrywając tie-break 14-12, jednocześnie triumfując w całym spotkaniu 2:0.



Zieliński i Pavlasek w ćwierćfinale zmierzą się z Portugalczykiem, Francisco Cabralem i Austriakiem, Lucasem Miedlerem, którzy w Sztokholmie są rozstawienie z "dwójką".



Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Robert Cash/James Tracy 6:4, 7:6 (14-12)

ST, Polsat Sport