Zmiana trenera medalistek IO i mistrzyń świata! "Trudna decyzja, nieunikniony proces"

– Zmiana trenera kadry narodowej seniorek w szpadzie kobiet była decyzją trudną, ale zdajemy sobie sprawę, iż kadra stoi dziś u progu istotnej zmiany pokoleniowej. Zawodniczki, które odnosiły międzynarodowe, juniorskie sukcesy pod okiem trenera Artura Fajkisa dziś stanowią trzon drużyny seniorskiej. To naturalny i nieunikniony proces. Przed igrzyskami olimpijskimi w Los Angeles w 2028 roku stoją przed nami konkretne wyzwania: zapewnienie ciągłości rozwoju i maksymalne wykorzystanie potencjału tego pokolenia. Dlatego nowym trenerem kadry zostaje Artur Fajkis – osoba, która zna te zawodniczki, ich możliwości sportowe, charakter, mentalność i potrzeby. To ważny krok w budowaniu szermierczej Reprezentacji Olimpijskiej LA 2028 – zapewnia prezes Polskiego Związku Szermierczego Tadeusz Tomaszewski.

ZOBACZ TAKŻE: Klasik i Antkiewicz najlepsi w szpadzie na mistrzostwach Polski

Zarząd jednogłośnie opowiedział się za Fajkisem.

Rybniczanin Artur Fajkisa wychował w RMKS-ie Alicję Klasik, Kingę Zgryźniak, a Gloria Klughardt trenuje tam pod jego okiem po przejściu z AZS AWF Kraków. Z tymi zawodniczkami wywalczył drużynowe mistrzostwo świata juniorek.

Bartłomiej Język prowadził kadrę niemal przez 10 lat i doprowadził szpadzistki do największych sukcesów w karierze: zdobycia brązowego medalu IO Paryż 2024, brązowego medalu MŚ Kair 2022 i do tytułu mistrzyń świata Mediolan 2023. Utytułowany trener nie rozstaje się z PZSzerm. Od listopada będzie koordynatorem rozwoju młodych zawodniczek i zawodników do lat 14, bez podziału na bronie.

- Musimy zadbać o rozbudowę dołu piramidy szkoleniowej. Legendarny trener Emil Beck, który w Niemczech stworzył system szkoleniowy z ośrodkiem szermierczym, hołdował zasadzie, w myśl której najlepszych trenerów kierował do prac z młodzieżą. Naszą grupą docelową są dzisiejsi dziesięciolatkowie. Chcemy zrekrutować do szermierki jak największą grupę. Trener Język zadba, by technika szkolenia była jak najlepsza. Przyswojone w dzieciństwie i młodości złe ruchy bronią trudno później wykorzenić – powiedział Polsatowi Sport wiceprezes PKOl-i i prezes honorowy PZSzerm. Adam Konopka.

Polska szermierka ma świadomość, że w okresie niżu demograficznego trzeba się w dwójnasób gimnastykować, by zadbać o następne pokolenia.

- Chcemy wygrać wyścig o dzieciaki, wygrać serca i umysły ich rodziców. Dlatego do tej misji kierujemy najlepszego trenera. Zresztą Bartłomiej Język napalił się na to. Dzięki niemu możemy wygrać ten wyścig – dodaje prezes Konopka.

Bartłomiej Język żyje nie tylko szermierką, ale także jest aktywnym biegaczem, specjalizuje się w ultramaratonach górskich, uprawia także kolarstwo.

Zarząd PZSzerm. postanowił także, że nowym trenerem kadry narodowej szpadzistów zostanie Piotr Kiełpikowski, zastępując Pawła Krawczyka. Kiełpikowski to dwukrotny medalista IO we florecie: w Barcelonie (1992 r.) wywalczył z drużyną brąz, a w Atlancie (1996 r.) – srebro.

Kadrę narodową florecistek powierzono Łukaszowi Szymańskiemu, który ostatnio prowadził juniorów w tej broni, a jego podopieczny Adam Jakubowski został mistrzem Europy juniorów.