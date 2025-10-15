Znowu zmiany! Oto potencjalni rywale Polski w barażach o MŚ

Reprezentacja Polski cały czas może powalczyć o bezpośredni awans na MŚ 2026, ale wyprzedzenie Holandii może się okazać zadaniem nierealnym do wykonania. Biało-Czerwoni w listopadowym okienku reprezentacyjnym najpierw zagrają u siebie z Holendrami 14 listopada, a trzy dni później zmierzą się na wyjeździe z Maltą. Punkty zdobyte w tych meczach mogą się okazać kluczowe w rozstawieniu baraży, które zostaną rozlosowane w grudniu.

Spotkania barażowe wyłonią czterech ostatnich uczestników mundialu ze Starego Kontynentu. Udział w nich weźmie 12 reprezentacji, które zakończą eliminacje na drugim miejscu w swoich grupach, a stawkę uzupełnią cztery najwyżej sklasyfikowane zespoły z Ligi Narodów, które w 2024 roku wygrały swoje grupy w dywizjach A, B, C, D i nie zajęły pierwszych dwóch miejsc w grupach eliminacji MŚ 2026.

16 reprezentacji zostanie podzielonych na 4 koszyki, zgodnie z tym, ile punktów dana kadra ma w rankingu FIFA. Po październikowym okienku reprezentacyjnym podział na koszyki prezentuje się następująco.

Koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska

Koszyk 2: Węgry, Szkocja, Czechy, Słowacja

Koszyk 3: Albania, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4 (zwycięzcy grup Ligi Narodów): Walia, Rumunia, Szwecja, Irlandia Północna

Na ten moment Polska znajduje się w pierwszym koszyku, a to oznacza, że w półfinale baraży trafiłaby na jedną z czterech drużyn z czwartego koszyka. Nasi potencjalni rywale to Walia, Rumunia, Szwecja oraz Irlandia Północna.

Listopadowe mecze eliminacji mogą jeszcze wywrócić układ w koszykach do góry nogami. Przykładowo - Walijczycy mogą dzięki dobrym wynikom awansować na 2. miejsce w grupie eliminacyjnej, a to oznaczałoby ich awans do drugiego, a nawet do pierwszego koszyka. Do czwartego koszyka spadłby wtedy rywal Walii w grupie J - Macedonia Północna.

Polacy też mogą "wylecieć" z koszyka numer 1. Na potknięcia Biało-Czerwonych mogą czekać wspomniani wcześniej Walijczycy czy też Węgrzy.

Półfinały baraży odbędą się 26 marca 2026 roku. Gospodarzami spotkań półfinałowych będą drużyny losowane z koszyków nr 1 i 2. Cztery mecze finałowe zostaną rozegrane 31 marca 2026.

