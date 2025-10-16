30:0! Szokujący wynik w Pucharze Polski

Grające na co dzień na trzecim szczeblu rozgrywkowym opolanki nie były w stanie nawiązać równorzędnej walki z faworytkami z Sosnowca. Nikt chyba jednak nie spodziewał się aż takiego rezultatu.

Już do przerwy przyjezdne prowadziły... 16:0. Pięć goli strzeliła Patrycja Sarapata, cztery - Nikol Kaletka, po dwa - Weronika Wójcik i Klaudia Miłek, a po jednym - Amelia Chmura, Daria Kurzawa i Zuzanna Witek.

Po przerwie faworytki dorzuciły kolejnych 14 trafień. Do siatki trafiały Wójcik (cztery razy) Witek (trzy razy), Miłek (trzy razy), Kaletka, Emilia Sobierajska, Oliwia Łapińska, Luiza Kozielska (po jednym razie). Skończyło się zwycięstwem 30:0.

Unia Opole - Czarni Sosnowiec 0:30 (0:16)

Bramki: Wójcik 6, Miłek 5, Kaletka 5, Sarapata 5, Witek 4, Sobierajska 1, Łapińska 1, Kozielska 1, Chmura 1, Kurzawa 1.

PAP