Alcaraz w finale. Będzie wielki hit

Hiszpan otrzymał wolny los i automatycznie znalazł się w półfinale, z kolei Taylor Fritz musiał grać w ćwierćfinale, w którym pokonał Alexandra Zvereva 6:3, 6:4. Obaj tenisiści grali ze sobą pięciokrotnie, tylko raz triumfował Amerykanin.





Losy pierwszego seta rozstrzygnęły się przy stanie 2:2 - to wtedy Alcaraz wykorzystał jedyną szansę na przełamanie w tym secie i objął prowadzenie, którego nie oddał już do końca pierwszej partii, ostatecznie wygrywając 6:4.





W drugiej odsłonie Hiszpan przełamał Amerykanina dokładnie w tym samym momencie, co w secie pierwszym. Ruszył jednak za ciosem i zdołał przełamać Fritza raz jeszcze, wychodząc na prowadzenie 5:2. Ostatni gem rozgrywany był na przewagi - ostatecznie Alcaraz wykorzystał trzecią piłkę meczową i awansował do finału.





W finale Six Kings Slams Carlos Alcaraz zmierzy się z wygranym spotkania Jannik Sinner - Novak Djokovic.





Carlos Alcaraz – Taylor Fritz 6:4, 6:2

ST, Polsat Sport