As za asem! Fenomenalne osiągnięcie Wilfredo Leona. Nikt przed nim tego nie dokonał

Sezon 2024/25 był popisem Wilfredo Leona! Bogdanka LUK Lublin niespodziewanie wywalczyła mistrzostwo Polski, a przyjmujący był prawdziwym liderem tego zespołu. Pojawił się na boisku w 36 spotkaniach, w których wywalczył 610 punktów; dziewięć razy odebrał po meczu statuetkę MVP. Został też wybrany najlepszym siatkarzem sezonu.

Leon jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od zagrywki. Potwierdził to na polskich parkietach - 86 asów serwisowych w sezonie oznaczało pobicie dotychczasowego rekordu PlusLigi. W ostatnich latach ten wynik był systematycznie poprawiany. Najpierw Stephen Boyer zaserwował 77 asów (2023), rok później jego wynik poprawił Karol Butryn, aż 80 razy punktując z pola serwisowego (2024). On jednak również nie cieszył się długo z rekordowego osiągnięcia. Leon podbił najlepszy wynik do 86 asów!

W historii PLS/PlusLigi nie brakowało siatkarzy, którzy potrafili pomóc swej drużynie z pola serwisowego. Bezapelacyjnym królem jest Mariusz Wlazły, który w rankingu najlepiej zagrywających triumfował aż sześć razy i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji wszech czasów. 806 asów serwisowych to wynik imponujący, który na długo zapewni byłemu atakującemu PGE Skry Bełchatów i Trefla Gdańsk pierwsze miejsce w tej klasyfikacji. Zajmujący drugą pozycję Karol Butryn ma o... 345 asów mniej.

Którzy siatkarze najlepiej serwowali w historii PlusLigi? Jakie są rekordy w tym elemencie? Triumfatorzy rankingu najlepiej zagrywających w poszczególnych sezonach PLS/PlusLigi w załączonej galerii zdjęć: