Carlos Alcaraz - Taylor Fritz na żywo. Six Kings Slam. Relacja live i wynik online
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz to półfinał turnieju Six Kings Slam. Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Taylor Fritz na Polsatsport.pl.
Six Kings Slam to pokazowy turniej, w którym udział biorą najlepsi tenisiści świata, zaproszeni przez organizatorów. Impreza odbywa się w Rijadzie.
ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka zaskoczyła! "To byłoby na tyle"
W pierwszym półfinale mierzą się Carlos Alcaraz i Taylor Fritz. Dla Hiszpana to dopiero początek zmagań, bowiem w pierwszej fazie miał wolny los.
Amerykanin natomiast rozegrał swoje starcie ćwierćfinałowe. W 59 minut odprawił Niemca Alexandra Zvereva, triumfując 6:3, 6:4.
Zmagania w Rijadzie to tylko pokazówka, jednak do zgarnięcia są niebotyczne nagrody pieniężne. Zwycięzca zawodów zainkasuje aż sześć milionów dolarów.
Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Taylor Fritz na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl