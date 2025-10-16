Carlos Alcaraz - Taylor Fritz na żywo. Six Kings Slam. Relacja live i wynik online

Six Kings Slam to pokazowy turniej, w którym udział biorą najlepsi tenisiści świata, zaproszeni przez organizatorów. Impreza odbywa się w Rijadzie.

W pierwszym półfinale mierzą się Carlos Alcaraz i Taylor Fritz. Dla Hiszpana to dopiero początek zmagań, bowiem w pierwszej fazie miał wolny los.



Amerykanin natomiast rozegrał swoje starcie ćwierćfinałowe. W 59 minut odprawił Niemca Alexandra Zvereva, triumfując 6:3, 6:4.

Zmagania w Rijadzie to tylko pokazówka, jednak do zgarnięcia są niebotyczne nagrody pieniężne. Zwycięzca zawodów zainkasuje aż sześć milionów dolarów.

