Co za pech! Jeremy Sochan znowu kontuzjowany

Spotkanie odbędzie się 22 października polskiego czasu. Sochan doznał urazu na środowym treningu Spurs, podczas gry „pięć na pięć”.

W Dallas nie wystąpi także De’Aaron Fox, rehabilitujący się po urazie ścięgna uda. Według komunikatu klubu Sochan i Fox mają powrócić do składu na drugi lub trzeci mecz sezonu zasadniczego.

29 września Sochan przyznał w wywiadzie, że mniej więcej od tygodnia wrócił do treningów na pełnych obrotach, po tym jak w sierpniu na jednym z treningów z reprezentacją Polski przed Eurobasketem doznał kontuzji łydki i ostatecznie w turnieju w Katowicach i w Rydze nie wystąpił (Polacy zajęli w ME szóste miejsce). Wrócił do San Antonio i tam przechodził rehabilitację.

W minionym sezonie w NBA pauzował kilka razy z powodu urazów, m.in. kciuka oraz pleców. W fazie zasadniczej rozegrał 54 z 82 spotkań, spędzając na boisku średnio w meczu 25 minut i miał 11,4 punktu 6,5 zbiórki, 2,4 asysty, 0,8 przechwytu i 0,5 bloku.

BS, PAP