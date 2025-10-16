Emma Raducanu wycofała się z kolejnych turniejów! Koniec sezonu dla Brytyjki

Emma Raducanu wycofała się z rywalizacji w Tokio i Hong Kongu. Dla Brytyjki, która w ostatnich dwóch turniejach zmagała się z problemami zdrowotnymi, oznacza to koniec sezonu.

Raducanu, która obecnie plasuje się na 29. miejscu w rankingu WTA, nie ma za sobą najlepszych tygodni. Po bolesnej porażce z Jeleną Rybakiną w trzeciej rundzie US Open w sierpniu, rozpoczął się regres jej formy. W Seulu i Pekinie zagrała tylko po dwa razy, a w Wuhan i Ningbo przegrała już w pierwszym meczu.

 

W dwóch ostatnich spotkaniach Brytyjka zmagała się z problemami zdrowotnymi. W Wuhan kreczowała, a w Ningbo korzystała z pomocy lekarza na korcie. Później trafiła do szpitala na badania. 

 

Wobec problemów i zmęczenia 22-latka postanowiła wycofać się z kolejnych azjatyckich zmagań: w Tokio i Hong Kongu. Oznacza to, że w tym roku nie zobaczymy jej już na korcie. 

 

W 2021 roku Raducanu sięgnęła po tytuł wielkoszlemowy, sensacyjnie zwyciężając US Open jako kwalifikantka. Od tamtej chwili w jej karierze wszystko się jednak zmieniło. Sama Brytyjka nie jest w stanie nawiązać do formy, którą prezentowała wtedy na Flushing Meadows.

