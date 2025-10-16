Fornal już bryluje w nowej drużynie. Uczestnik Final Four LM rozbity
Tomasz Fornal rozpoczyna nowy etap swojej kariery. Przyjmujący po raz pierwszy wyjechał do zagranicznego klubu - w najbliższym czasie będzie bronił barw Ziraatu Bankasi Ankara. U progu sezonu nasz reprezentant imponuje formą. Wraz z kolegami ograł właśnie do zera uczestnika tegorocznego turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
- Tomasz Fornal przeniósł się do tureckiego Ziraat Bankasi.
- To pierwszy zagraniczny klub w karierze siatkarza.
- Ziraat jest aktualnym mistrzem Turcji.
- Drużyna Fornala pokonała 3:0 Halkbank w meczu towarzyskim.
- Pierwszy oficjalny mecz Ziraat rozegra 21 października w Superpucharze Turcji.
Przenosiny Tomasza Fornala do Turcji były jednym z najgorętszych hitów tegorocznego okna transferowego. To pierwszy zagraniczny epizod zawodnika, który przez lata stanowił o sile Jastrzębskiego Węgla.
ZOBACZ TAKŻE: Mistrz świata zagra w PlusLidze. W Polsce czeka tylko na jedno
Teraz Polak ma poprowadzić do sukcesów Ziraat. Oczekiwania wobec niego są ogromne - wszak dołączył do aktualnego mistrza kraju, którego ambicje sięgają jednak podboju Ligi Mistrzów.
U progu sezonu Ziraat zmierzył się towarzysko z Halkbankiem. To drużyna, która w poprzednim sezonie dotarła do Final Four LM. Wygrana Fornala i spółki 3:0 wyraźnie pokazuje, że ekipa Polaka jest mocna. Sam przyjmujący również zaprezentował się w tym meczu z dobrej strony.
Pierwszy oficjalny mecz Ziraat rozegra już 21 października. W spotkaniu o Superpuchar Turcji po drugiej stronie siatki stanie Fenerbahce.
Przejdź na Polsatsport.pl
Fornal w przeszłości wystepował w takich klubach jak JSW Jastrzębski Węgiel czy Cerrad Enea Czarni Radom. Swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiał w krakowskim Hutniku, a także ukończył SMS w Spale, gdzie grał w pierwszej lidze.