Fornal już bryluje w nowej drużynie. Uczestnik Final Four LM rozbity

Przenosiny Tomasza Fornala do Turcji były jednym z najgorętszych hitów tegorocznego okna transferowego. To pierwszy zagraniczny epizod zawodnika, który przez lata stanowił o sile Jastrzębskiego Węgla.

Teraz Polak ma poprowadzić do sukcesów Ziraat. Oczekiwania wobec niego są ogromne - wszak dołączył do aktualnego mistrza kraju, którego ambicje sięgają jednak podboju Ligi Mistrzów.



U progu sezonu Ziraat zmierzył się towarzysko z Halkbankiem. To drużyna, która w poprzednim sezonie dotarła do Final Four LM. Wygrana Fornala i spółki 3:0 wyraźnie pokazuje, że ekipa Polaka jest mocna. Sam przyjmujący również zaprezentował się w tym meczu z dobrej strony.



Pierwszy oficjalny mecz Ziraat rozegra już 21 października. W spotkaniu o Superpuchar Turcji po drugiej stronie siatki stanie Fenerbahce.



Fornal w przeszłości wystepował w takich klubach jak JSW Jastrzębski Węgiel czy Cerrad Enea Czarni Radom. Swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiał w krakowskim Hutniku, a także ukończył SMS w Spale, gdzie grał w pierwszej lidze.