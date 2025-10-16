Handball Arena - 17.10. Transmisja TV i stream online

Gośćmi Szymona Rojka w najbliższym odcinku magazynu „Handball Arena” będą nasi stali eksperci i komentatorzy Iwona Niedźwiedź oraz Artur Siódmiak.



Główne tematy programu to:



- wywiad z Arkadiuszem Morytą o przerwie w grze reprezentacji Polski ze względu na kontuzję oraz wynikach Industrii Kielce w Lidze Mistrzów



- zapowiedź niedzielnego hitu ORLEN Superligi, czyli starcia Industrii Kielce z Orlen Wisłą Płock



- powołania Joty Gonzaleza na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski i towarzyski mecz z Czechami, który zostanie rozegrany w Wałbrzychu



- podsumowanie pierwszego meczu reprezentacji Polski kobiet ze Słowacją w ramach EHF Euro Cup

Premiera Handball Arena w piątek 17 października o godzinie 23.00 w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Cały odcinek będzie można obejrzeć również na Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport