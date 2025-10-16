Handball Arena - 17.10. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejny w tym sezonie odcinek "Handball Arena". Nie zabraknie w nim analizy ostatnich wydarzeń w polskiej piłce ręcznej. Premiera Handball Arena w piątek 17 października w Polsacie Sport 3, na Polsatsport.pl i online na Polsat Box Go.
Gośćmi Szymona Rojka w najbliższym odcinku magazynu „Handball Arena” będą nasi stali eksperci i komentatorzy Iwona Niedźwiedź oraz Artur Siódmiak.
Główne tematy programu to:
- wywiad z Arkadiuszem Morytą o przerwie w grze reprezentacji Polski ze względu na kontuzję oraz wynikach Industrii Kielce w Lidze Mistrzów
- zapowiedź niedzielnego hitu ORLEN Superligi, czyli starcia Industrii Kielce z Orlen Wisłą Płock
- powołania Joty Gonzaleza na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski i towarzyski mecz z Czechami, który zostanie rozegrany w Wałbrzychu
- podsumowanie pierwszego meczu reprezentacji Polski kobiet ze Słowacją w ramach EHF Euro Cup
Premiera Handball Arena w piątek 17 października o godzinie 23.00 w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Cały odcinek będzie można obejrzeć również na Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.Przejdź na Polsatsport.pl