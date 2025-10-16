Industria Kielce - Orlen Wisła Płock. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

To będzie drugie starcie odwiecznych rywali w tym sezonie. 30 sierpnia w meczu o Superpuchar rozegrany w Łodzi Industria pokonała Wisłę po rzutach karnych.

Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Teraz obie drużyny przystąpią do meczu w odmiennych nastrojach. W środę „Nafciarze” pokonali we własnej hali Paris Saint-Germain (35:32) i było to już ich czwarte zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. Kielecki zespół kontynuuje „czarną serię”. Porażka we własnej hali z HBC Nantes (27:35) była już czwartą z rzędu w tych rozgrywkach.

- W poprzednim sezonie do fazy pucharowej Ligi Mistrzów awansowaliśmy w ostatniej chwili. Teraz też jesteśmy w bardzo ciężkiej grupie. Kiedy powiem, że chcemy być jak najwyżej, ale głównym celem jest wyjście z grupy, to wielu będzie pluło mi w twarz. To realna ocena sytuacji. Nie mamy takiej drużyny jak jeszcze trzy lata temu – mówił kirgiski szkoleniowiec.

Dujszebajew przyznał po pojedynku z francuską ekipą, że jego drużyna, osłabiona licznymi kontuzjami, nie jest w tym momencie w stanie rywalizować z najlepszymi zespołami Ligi Mistrzów. Jak widać po ostatnich wynikach, drużyna z Płocka już należy do tego grona.

- Od wielu lat Wisła konsekwentnie buduje zespół. Robią to z cierpliwością i pokorą, aby awansować do Final Four Ligi Mistrzów. Z każdym sezonem są coraz mocniejsi – chwalił najbliższego rywala trener Industrii.

Zaznaczył, że konfrontacja z zespołem z Mazowsza to będzie zupełnie inny mecz, niż ten z drużyną z Bretanii.

– Nantes to zespół, który rzuca dużo bramek, ekipa z Płocka ma jedną z najlepszych obron w Europie i na świecie. To będzie zupełnie inna gra i spotkanie prowadzone w innym rytmie. To dobrze, że mamy takiego przeciwnika w polskiej lidze, z którym musisz walczyć. Aby go pokonać, trzeba wznieść się na wyżyny swoich możliwości – podkreślił Dujszebajew.

- To są mecze inne od tych, które rozgrywamy w polskiej lidze. Tutaj bardzo duże znaczenie ma charakter i serce do walki. To spotkanie derbowe, które ma inny klimat i niesamowitą atmosferę. Czasami taktyka schodzi na plan dalszy - dodał.

Do niedzielnej potyczki Industria przystąpi mocno osłabiona. Nie zagrają kontuzjowani Michał Olejniczak, słoweński bramkarz Klemen Ferlin, Piotr Jędraszczyk i Szymon Sićko, który w starciu z HBC Nantes doznał urazu stawu skokowego.

Niedzielne spotkanie Industrii z Orlen Wisłą Płock rozpocznie się w Kielcach o godz. 12.30. Początek transmisji o godzinie 12.20 w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. O 11.30 start przedmeczowego studia.

BS, PAP