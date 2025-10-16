Industria Kielce - Orlen Wisła Płock. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Piłkarze ręczni Industrii Kielce w meczu na szczycie ORLEN Superligi podejmą w niedzielę Orlen Wisłę Płock. - W tych spotkaniach czasami serce i charakter są ważniejsze od taktyki - powiedział trener Tałant Dujszebajew. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.
- Industria zmierzy się z Wisłą po raz drugi w tym sezonie, po wygranej w Superpucharze po karnych
- Mecze derbowe charakteryzują się dużą dawką walki i emocji, taktyka często schodzi na drugi plan
- Industria przystąpi do meczu osłabiona przez kontuzje kilku kluczowych zawodników
- Niedzielny mecz rozpocznie się w Kielcach o godzinie 12.30
To będzie drugie starcie odwiecznych rywali w tym sezonie. 30 sierpnia w meczu o Superpuchar rozegrany w Łodzi Industria pokonała Wisłę po rzutach karnych.
Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Teraz obie drużyny przystąpią do meczu w odmiennych nastrojach. W środę „Nafciarze” pokonali we własnej hali Paris Saint-Germain (35:32) i było to już ich czwarte zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. Kielecki zespół kontynuuje „czarną serię”. Porażka we własnej hali z HBC Nantes (27:35) była już czwartą z rzędu w tych rozgrywkach.
- W poprzednim sezonie do fazy pucharowej Ligi Mistrzów awansowaliśmy w ostatniej chwili. Teraz też jesteśmy w bardzo ciężkiej grupie. Kiedy powiem, że chcemy być jak najwyżej, ale głównym celem jest wyjście z grupy, to wielu będzie pluło mi w twarz. To realna ocena sytuacji. Nie mamy takiej drużyny jak jeszcze trzy lata temu – mówił kirgiski szkoleniowiec.
Dujszebajew przyznał po pojedynku z francuską ekipą, że jego drużyna, osłabiona licznymi kontuzjami, nie jest w tym momencie w stanie rywalizować z najlepszymi zespołami Ligi Mistrzów. Jak widać po ostatnich wynikach, drużyna z Płocka już należy do tego grona.
- Od wielu lat Wisła konsekwentnie buduje zespół. Robią to z cierpliwością i pokorą, aby awansować do Final Four Ligi Mistrzów. Z każdym sezonem są coraz mocniejsi – chwalił najbliższego rywala trener Industrii.
Zaznaczył, że konfrontacja z zespołem z Mazowsza to będzie zupełnie inny mecz, niż ten z drużyną z Bretanii.
– Nantes to zespół, który rzuca dużo bramek, ekipa z Płocka ma jedną z najlepszych obron w Europie i na świecie. To będzie zupełnie inna gra i spotkanie prowadzone w innym rytmie. To dobrze, że mamy takiego przeciwnika w polskiej lidze, z którym musisz walczyć. Aby go pokonać, trzeba wznieść się na wyżyny swoich możliwości – podkreślił Dujszebajew.
- To są mecze inne od tych, które rozgrywamy w polskiej lidze. Tutaj bardzo duże znaczenie ma charakter i serce do walki. To spotkanie derbowe, które ma inny klimat i niesamowitą atmosferę. Czasami taktyka schodzi na plan dalszy - dodał.
Do niedzielnej potyczki Industria przystąpi mocno osłabiona. Nie zagrają kontuzjowani Michał Olejniczak, słoweński bramkarz Klemen Ferlin, Piotr Jędraszczyk i Szymon Sićko, który w starciu z HBC Nantes doznał urazu stawu skokowego.
Niedzielne spotkanie Industrii z Orlen Wisłą Płock rozpocznie się w Kielcach o godz. 12.30. Początek transmisji o godzinie 12.20 w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. O 11.30 start przedmeczowego studia.Przejdź na Polsatsport.pl