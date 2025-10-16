Jelena Rybakina - Dajana Jastremska na żywo. WTA w Ningbo. Relacja live i wynik online

Jelena Rybakina to jedna z faworytek do końcowego triumfu w turnieju WTA 500 w Ningbo. Kazaszka została rozstawiona z numerem 3., dzięki czemu w pierwszej rundzie miała wolny los.

O awans do ćwierćfinału Rybakina mierzy się z Dajaną Jastremską. Ukrainka ma już za sobą jedno spotkanie podczas chińskiej imprezy. Odprawiła w dwóch setach utalentowaną Kanadyjkę Victorię Mboko.

Dla Rybakiny i Jastremskiej to trzecie bezpośrednie starcie. Poprzednie dwa miały miejsce w tym roku. W obu lepsza była Kazaszka: w Australian Open oraz "tysięczniku" w Montrealu.

