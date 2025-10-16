Jeszcze niedawno w cieniu, dziś błyszczy. Sobolewski niepokonany z młodzieżową kadrą

Wzloty i upadki na ławce klubowej



Przed laty Radosław Sobolewski był pewnym punktem środka pola reprezentacji Polski, dla której w latach 2003-2007 rozegrał 32 mecze. W piłce klubowej najbardziej kojarzony jest z Wisłą Kraków, w której występował w latach 2005-2013. Karierę piłkarza kończył w 2016 w Górniku Zabrze i szybko wskoczył na ławkę trenerską. Zaczęło się w Wiśle Kraków, gdzie dwukrotnie pełnił funkcję strażaka, tymczasowo prowadząc zespół w latach 2016 i 2017.

Jako pełnoprawny pierwszy trener podpisał kontrakt z Wisłą Płock. Nafciarzy prowadził w latach 2019-2021. W kolejnym sezonie prowadził Wisłę Kraków, a ostatnim jego klubem w dotychczasowej karierze trenerskiej była Odra Opole. Wyniki pozostawiały wiele do życzenia, dlatego 30 września został zwolniony. Zaliczył kolejne bolesne doświadczenie, a jego przyszłość trenerska stanęła pod znakiem zapytania. Przez kilka miesięcy pozostawał bez zatrudnienia.

W sierpniu 2025 objął reprezentację Polski U-18



Szansa przyszła latem 2025 roku. To wtedy w wyniku zmian w kadrze szkoleniowej w PZPN zwolniło się miejsce na stanowisku trenera kadry U-18. Radosław Sobolewski długo się nie wahał i wskoczył na karuzelę trenerską. Posadę oficjalnie objął 11 sierpnia 2025 roku, licząc na nowe otwarcie. Po raz pierwszy zdecydował się na współpracę z federacją piłkarską.

Świetna passa na początku. Jego kadra pozostaje niepokonana



Reprezentacja Polski do lat 18. nie występuje w żadnych eliminacjach i rozgrywa tylko mecze towarzyskie. Z drugiej strony stanowi bezpośrednie zaplecze dla kadry U-19 prowadzonej przez Łukasza Sosina. A podopieczni Roberta Sobolewskiego prezentują się znakomicie.

Odkąd na ławce trenerskiej zasiada ten szkoleniowiec, to kadra U-18 nie przegrała żadnego z pięciu rozegranych meczów, tylko raz remisując. Zaczęło się od pewnego 4:0 z rówieśnikami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Najcenniejsze wydaje się ostatnie zwycięstwo odniesione 13 października. Biało-czerwoni wygrali 2:1 z Holendrami i doskonale zaprezentowali się na tle mocnych przeciwników.

Do tego wygrywali 1:0 z Koreą Południową i 2:0 z Irlandią oraz zremisowali 2:2 z Ukrainą. Te wyniki rozbudziły nadzieje. Kto wie, czy w gronie podopiecznych Radosława Sobolewskiego nie znajdują się przyszłe gwiazdy dorosłej reprezentacji Polski.

