Kibice oniemieli przed PlusLigą. Takiego składu Norwid Częstochowa jeszcze nigdy nie miał
Ten sezon może być wyjątkowy dla siatkarzy Norwida Częstochowa. Zespół spod Jasnej Góry tak mocnego składu jeszcze nie miał, a pierwsze skrzypce może grać legendarny Luciano De Cecco. Skład częstochowian na PlusLigę prezentuje się bardzo ciekawie. Czy to wystarczy do włączenia się do walki o medal?
Luciano De Cecco zachwyci rozegraniem?
Wielką gwiazdą drużyny Norwid Częstochowa w sezonie 2025/2026 powinien być Argentyńczyk Luciano De Cecco. To doświadczony siatkarz, który jest prawdziwym artystą rozegrania. Na koncie ma wiele sukcesów, w tym kilka mistrzostw Włoch czy medale Ligi Mistrzów.
W poprzednim sezonie reprezentował barwy Valsa Group Modena. Wcześniej przez kilka sezonów odpowiadał za rozegranie w Cucine Lube Civitanova. Po raz pierwszy w karierze trafia do Polski i będzie grał dla zespołu spod Jasnej Góry.
Jakub Nowak zadebiutuje w PlusLidze
Kolejną ciekawą postacią w Norwidzie jest Jakub Nowak. Jako zawodnik zespołu z I ligi przebojem wdarł się do reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia, zdobywając złoto Ligi Narodów i brązowy medal mistrzostw świata.
Teraz środkowy zadebiutuje na poziomie PlusLigi i włodarze klubu z Częstochowy wiążą z tym spore nadzieje. Reprezentant Polski powinien należeć do najlepszych zawodników w lidze na tej pozycji.
W kadrze nie brakuje mocnych nazwisk
Kadra robi wrażenie. To nie tylko postacie takie jak De Cecco i Nowak. Trener Guillermo Falasca będzie mógł skorzystać z umiejętności atakującego Patrika Indry. Był on kluczowym zawodnikiem reprezentacji Czech, która na tegorocznych mistrzostwach świata nieoczekiwania zajęła czwarte miejsce. Czy równie dobrze pójdzie mu w Częstochowie?
Pełna kadra Norwida Częstochowa na sezon 2025/2026:
rozgrywający: Tomasz Kowalski, Luciano De Cecco (Argentyna)
środkowi: Daniel Popiela, Jakub Nowak, Sebastian Adamczyk, Damian Radziwon
przyjmujący: Milad Ebadipour (Iran), Artur Sługocki, Jakub Kiedos, Bartłomiej Lipiński
atakujący: Patrik Indra (Czechy), Samule Jeanlys (Francja)
libero: Bartosz Makoś, Mateusz Masłowski.
Chcą poprawić wynik z poprzedniego sezonu
W Częstochowie z pewnością liczą na poprawę wyniku z poprzedniego sezonu. Wówczas Norwid zajął ósme miejsce w fazie zasadniczej. W ćwierćfinale PlusLigi nie był jednak w stanie nawiązać wyrównanej walki z broniącym tytułu Jastrzębskim Węglem i ostatecznie został sklasyfikowany na ósmym miejscu.
Czy obiecujące transfery sprawią, że zespół pokusi się o walkę o medal? Decydujący może być początek sezonu. Pierwsze spotkanie częstochowian już 22 października, gdy u siebie podejmą mistrzowską Bogdankę LUK Lublin.