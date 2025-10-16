Kibice oniemieli przed PlusLigą. Takiego składu Norwid Częstochowa jeszcze nigdy nie miał

Luciano De Cecco zachwyci rozegraniem?



Wielką gwiazdą drużyny Norwid Częstochowa w sezonie 2025/2026 powinien być Argentyńczyk Luciano De Cecco. To doświadczony siatkarz, który jest prawdziwym artystą rozegrania. Na koncie ma wiele sukcesów, w tym kilka mistrzostw Włoch czy medale Ligi Mistrzów.

W poprzednim sezonie reprezentował barwy Valsa Group Modena. Wcześniej przez kilka sezonów odpowiadał za rozegranie w Cucine Lube Civitanova. Po raz pierwszy w karierze trafia do Polski i będzie grał dla zespołu spod Jasnej Góry.

Jakub Nowak zadebiutuje w PlusLidze



Kolejną ciekawą postacią w Norwidzie jest Jakub Nowak. Jako zawodnik zespołu z I ligi przebojem wdarł się do reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia, zdobywając złoto Ligi Narodów i brązowy medal mistrzostw świata.

Teraz środkowy zadebiutuje na poziomie PlusLigi i włodarze klubu z Częstochowy wiążą z tym spore nadzieje. Reprezentant Polski powinien należeć do najlepszych zawodników w lidze na tej pozycji.

W kadrze nie brakuje mocnych nazwisk



Kadra robi wrażenie. To nie tylko postacie takie jak De Cecco i Nowak. Trener Guillermo Falasca będzie mógł skorzystać z umiejętności atakującego Patrika Indry. Był on kluczowym zawodnikiem reprezentacji Czech, która na tegorocznych mistrzostwach świata nieoczekiwania zajęła czwarte miejsce. Czy równie dobrze pójdzie mu w Częstochowie?

Pełna kadra Norwida Częstochowa na sezon 2025/2026:

rozgrywający: Tomasz Kowalski, Luciano De Cecco (Argentyna)

środkowi: Daniel Popiela, Jakub Nowak, Sebastian Adamczyk, Damian Radziwon

przyjmujący: Milad Ebadipour (Iran), Artur Sługocki, Jakub Kiedos, Bartłomiej Lipiński

atakujący: Patrik Indra (Czechy), Samule Jeanlys (Francja)

libero: Bartosz Makoś, Mateusz Masłowski.

Chcą poprawić wynik z poprzedniego sezonu



W Częstochowie z pewnością liczą na poprawę wyniku z poprzedniego sezonu. Wówczas Norwid zajął ósme miejsce w fazie zasadniczej. W ćwierćfinale PlusLigi nie był jednak w stanie nawiązać wyrównanej walki z broniącym tytułu Jastrzębskim Węglem i ostatecznie został sklasyfikowany na ósmym miejscu.

Czy obiecujące transfery sprawią, że zespół pokusi się o walkę o medal? Decydujący może być początek sezonu. Pierwsze spotkanie częstochowian już 22 października, gdy u siebie podejmą mistrzowską Bogdankę LUK Lublin.