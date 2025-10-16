Kosa na Kosę - 17.10. Transmisja TV i stream online
"Kosa na Kosę" to nowy program Polsatu Sport. Swoimi przemyśleniami na temat bieżących spraw dzielą się Roman i Jakub Koseccy. Transmisja kolejnego odcinka programu "Kosa na Kosę" w piątek w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, na Polsatsport.pl i kanale YouTube Polsatu Sport.
Kosa na Kosę: Gdzie oglądać program?
Romana i Jakuba Koseckich nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi futbolu. Ojciec i syn zawsze mają wiele ciekawych opinii, którymi chętnie się dzielą. Od kilku tygodni robią to na naszej antenie w autorskim programie Kosa na Kosę.
Nasi eksperci analizują bieżące wydarzenia piłkarskie. Komentują najgorętsze tematy, zapowiadają kluczowe mecze.
Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 9:00.
