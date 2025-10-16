Mecz siatkarskiej Tauron Ligi odwołany! "Nie jesteśmy w stanie wystawić szóstki"

ŁKS Commercecon Łódź miał 17 października rozegrać pierwszy mecz w sezonie we własnej hali. Rywalem miała być drużyna Metalkas Pałac Bydgoszcz. Niestety, spotkanie nie zostanie rozegrane w najbliższy piątek i zostanie przeniesione na inny termin. Powodem są kłopoty zdrowotne siatkarek ŁKS.





"W ciągu ostatnich trzech dni nasza drużyna został zdziesiątkowana przez chorobę COVID-19, w rezultacie czego na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wystawić zdrowej "szóstki" na boisko" – napisano w komunikacie klubu.

"Dziękujemy Prezesowi Piotrowi Makowskiemu i całemu klubowi Pałac Bydgoszcz za postawę fair play i zgodę na przełożenie tego spotkania. Jesteśmy przekonani, że relacje między klubami budowane w ten sposób i podobne rozumienie idei sportu, będą procentować i podnosić wartość" – dodano.

W pierwszej kolejce spotkań ŁKS Commercecon Łódź pokonał na wyjeździe UNI Opole 3:1. Siatkarki Metalkas Pałacu Bydgoszcz uległy u siebie Moya Radomce Radom 0:3.