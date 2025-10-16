Mistrzowie Polski w siatkówce. Kto zdobył najwięcej tytułów?

Pierwsze mistrzostwa Polski w siatkówce rozegrano w 1929 roku, a tytuł wywalczyła drużyna YMCA Łódź. Przez lata rywalizacja przeszła wiele modyfikacji. W 1954 roku rozpoczęto rozgrywki ligowe z udziałem ośmiu zespołów pod nazwą "klasa wydzielona", zamienioną w 1957 na "I liga". W 1989 roku mistrz Polski po raz pierwszy został wyłoniony w rywalizacji play-off. W latach dziewięćdziesiątych ekstraklasa siatkarzy nosiła nazwę "I liga seria A".





W roku 2000 miało miejsce kolejne przełomowe dla polskiej siatkówki wydarzenie. Założono wówczas Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej. Pod jej egidą rozpoczęły się zawodowe rozgrywki PLS. Od 2008 roku ekstraklasa siatkarzy nosi nazwę PlusLiga.

W minionym sezonie PlusLigi mistrzostwo Polski siatkarzy zdobyła drużyna Bogdanka LUK Lublin. Był to dla tego klubu pierwszy złoty medal w historii, wywalczony w czwartym sezonie występów na najwyższym szczeblu.

Który klub wywalczył najwięcej złotych medali? Wszyscy triumfatorzy mistrzostw Polski siatkarzy w galerii zdjęć: