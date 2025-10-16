MotoGP. Kliknij i oglądaj GP Australii

Niestety - na polach startowych zabraknie mistrza świata tego sezonu, Marca Marqueza, który musiał przejść operację barku. Kontuzja ta może wyeliminować Marca nie tylko z najbliższych weekendów wyścigowych, ale także rzucić się cieniem na ostatnią rundę sezonu w Walencji, a co za tym idzie także na testy posezonowe.

Musimy poczekać na kolejne informacje na temat stanu zdrowia mistrza. Niewątpliwie jego nieobecność otwiera drzwi rywalom. Po genialnym wyścigu w Indonezji, jednym z faworytów będzie Fermin Aldeguer, debiutant, który wygrał na torze Mandalika.

Nie możemy zapominać o mocnej Aprilii, jednakże musimy pamiętać o karze dla Marco Bezzecchiego - dwóch dłuższych okrążeniach, które będzie musiał przejechać w niedzielnym wyścigu kierowca ekipy z Noale.



Znakiem zapytania będzie Yamaha i KTM. Czy Pecco Bagnaia znajdzie sposób na jazdę na motocyklu Ducati jak w Japonii czy jednak będzie miał problemy - jak w Indonezji? Czy Alex Marquez powiększy przewagę nad Pecco w walce o drugie miejsce na koniec sezonu?

Wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje i wyścigi na Polsat Sport Premium 2, Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go.