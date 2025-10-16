Radomka znów bez straty seta! Drugie zwycięstwo w sezonie

Siatkarki z Wrocławia obiecująco rozpoczęły to spotkanie i uzyskały trzy oczka zaliczki (6:9). Gospodynie wolno weszły w mecz, ale od stanu 11:13 dominowały na boisku i do końca seta dały ugrać rywalko zaledwie trzy punkty. Grały skutecznie w ataku, dobrze prezentowały się w polu serwisowym i punktowały seriami - wygrały pięć (16:13), później sześć kolejnych akcji (22:14). Przestrzelona zagrywka przyjezdnych ustaliła wynik na 25:16.

Zobacz także: Tauron Liga siatkarek: Składy drużyn na nowy sezon 2025/2026. Zawodniczki, trenerzy

Druga odsłona również rozpoczęła się lepiej dla wrocławianek (5:8), które tym razem znacznie dłużej utrzymywały przewagę, która w środkowej części seta wzrosła do sześciu oczek (9:15). Przyjedne wkroczyły w końcówkę seta z pięcioma oczkami przewagi (15:20), którą szybko roztrwoniły. Radomka odwróciła wynik po serii dobrych zagrywek Martyny Piotrowskiej (23:21), rywalki jeszcze wyrównały (23:23). Ale dwie ostatnie akcje padły łupem gospodyń. Skutecznie zaatakowała Agata Plaga, a w ostatniej akcji błąd w ataku popełniła ekipa z Wrocławia (25:23).

Trzeciego seta dla odmiany lepiej rozpoczęła Radomka (7:4) i tym razem to siatkarki trenera Wojciecha Kurczyńskiego musiały gonić wynik (10:10). W środkowej części seta oba zespoły toczyły wyrównaną walkę, a wynik oscylował wokół remisu. Radomianki uzyskały przewagę po asie Brigitty Petrenko (21:19), kolejny punkt z zagrywki dołożyła Julie Lengweiler, a w kolejnej akcji błąd techniczny wrocławianek zakończył mecz (25:20).

Najwięcej punktów: Julie Lengweiler (10) – Radomka; Barbara Dapić (16), Diana Frankevych (10) – Volley. Radomianki były skuteczniejsze w ataku i popełniły mniej błędów własnych. MVP: Martyna Piotrowska (7/10 = 70% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Moya Radomka Radom – #VolleyWrocław 3:0 (25:16, 25:23, 25:20)

Radomka: Martyna Piotrowska, Brigitta Petrenko, Julie Lengweiler, Kornelia Garita, Wiktoria Szumera, Weronika Szlagowska – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Dagmara Dąbrowska, Agata Plaga. Trener: Jakub Głuszak.

Volley: Aimee Lemire, Sara Wąsiakowska, Barbara Dapić, Diana Frankevych, Natalia Dróżdż, Martyna Łazowska – Alika Lutsenko (libero) oraz Joanna Garncarz. Trener: Wojciech Kurczyński.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI