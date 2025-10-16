MOYA Radomka Radom - #VolleyWrocław na żywo. TAURON Liga. Relacja live i wynik online

MOYA Radomka Radom - #VolleyWrocław to spotkanie 2. kolejki TAURON Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl.

TAURON Liga ruszyła i nabiera tempa. Pora na drugą kolejkę, którą otwierają drużyny MOYA Radomka Radom i #VolleyWrocław.

 

Po pierwszej serii gier oba zespoły plasują się na dwóch najwyższych lokatach w tabeli. Jako jedyne bowiem zwyciężyły swoje starcia w trzech setach.

 

Radomka pokonała na wyjeździe Metalkas Pałac Bydgoszcz, natomiast wrocławianki we własnej hali rozprawiły się z beniaminkiem Eco Harpoon LOS Nowy Dwor Mazowiecki.

 

W zeszłym sezonie siatkarki z Radomia i Wrocławia rywalizowały ze sobą dwukrotnie i odniosły po jednym triumfie. Oba starcia były bardzo wyrównane i kończyły się po tie-breakach.

 

