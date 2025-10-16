Nowa hala w Warszawie? Zapadła kluczowa decyzja, jest przełom!

Za wprowadzeniem zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2025-2055 głosowało 39 radnych, 13 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Nowoczesny obiekt w Warszawie? "To projekt, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów"

Zmiany w prognozie finansowej przedstawił prezydent Rafał Trzaskowski.

- Przechodzimy do drugiego etapu jeśli chodzi o przywrócenie blasku Skrze. To będzie warszawski dom zarówno dla koszykówki, jak i siatkówki na europejskim poziomie. Po długoletniej batalii odzyskujemy to miejsce dla sportowców i mieszkańców - powiedział Trzaskowski.

Dodał, że to nie koniec zmian na Skrze, gdyż strategicznym celem jest odbudowa głównego stadionu lekkoatletycznego. Powtórzył też wcześniejsze deklaracje, że na nowej hali nie będą odbywały się koncerty, a jedynie mecze i treningi. Jeśli będzie jednak pojawiał się temat hałasu, to nie wyklucza montażu ekranów akustycznych.

Przekazał też, że - wzorem okolic stadionu Narodowego - w trakcie meczów na teren Starej Ochoty wjazd będą mieli tylko mieszkańcy. Kibice będą poruszać się komunikacją miejską.

Zadeklarował też, że Pole Mokotowskie nadal będzie pełniło funkcje parkowe, a nowa Skra - funkcje sportowe.

Prezydent zaznaczył, że jeśli chodzi o ośrodek sportu Polonia, to powstanie tam młodzieżowe centrum sportu. Oprócz nowego stadionu głównego, powstanie hala sportowa na 2 tys. miejsc z centrum rehabilitacji i podziemnym parkingiem.

- Chcemy również odtworzyć cały kwartał miasta. Otwieramy się na park Traugutta, budujemy nowy plac miejski zachowując symboliczne miejsca np. fontannę. Dbamy też o to, żeby te nowe obiekty sportowe służyły nie tylko klubom ale służyły również młodzieży. Tak będzie na Skrze i na Polonii - podkreślił.

Zauważył, że po raz pierwszy tak duża inwestycja będzie prowadzona w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i będzie rozłożona na lata.

- Jestem przekonany, że w tych nowych miejscach narodzą się talenty - dodał.

Budowa nowej hali, na 6 tys. miejsc, na Skrze budzi wielkie emocje. O jej budowę apelują sportowcy oraz przedstawiciele świata mediów, kultury i sztuki.

BS, PAP