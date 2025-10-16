Objawił się nowy wielki talent. Świątek zagrożona? Zapamiętajcie to nazwisko"

Valentova to czeska tenisistka urodzona w 2007 roku. Do Osaki przyjechała bez gwarancji gry w turnieju głównym - musiała wystąpić w eliminacjach. Po ich pomyślnym ukończeniu zaczęła robić furorę.

Najpierw Valentova pokonała Alexandrę Ealę, później odprawiła z kwitkiem turniejową trójkę - Elise Mertens. Teraz przed nią starcie z Olgą Danilović. Jeśli Czeszka ogra Serbkę, zamelduje się w półfinale imprezy. Tam może natomiast czekać na nią gwiazda tenisa - Naomi Osaka.



Postawę Valentovej w Japonii docenił oficjalny profil WTA w mediach społecznościowych.



"Tereza Valentova. Zapamiętajcie to nazwisko" - napisano.

Jeśli Czeszka utrzyma takie tempo rozwoju, wkrótce może dołączyć do grona bezpośrednich rywalek Igi Świątek i innych czołowych tenisistek globu. Na razie wciąż musi jednak pracować na swoją renomę.