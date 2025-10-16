Objawił się nowy wielki talent. Świątek zagrożona? Zapamiętajcie to nazwisko"

Jakub ŻelepieńTenis

W kobiecym tenisie regularnie objawiają się nowe talenty. Teraz show skradła Tereza Valentova - 18-letnia Czeszka, która robi furorę w Osace. Jej występy docenił oficjalny profil WTA w mediach społecznościowych.

Objawił się nowy wielki talent. Świątek zagrożona? Zapamiętajcie to nazwisko"
fot. AFP
Objawił się nowy wielki talent. Świątek zagrożona? Zapamiętajcie to nazwisko"

Valentova to czeska tenisistka urodzona w 2007 roku. Do Osaki przyjechała bez gwarancji gry w turnieju głównym - musiała wystąpić w eliminacjach. Po ich pomyślnym ukończeniu zaczęła robić furorę.

 

ZOBACZ TAKŻE: Półfinał nie dla polskiego tenisisty. Dramat w drugim secie


Najpierw Valentova pokonała Alexandrę Ealę, później odprawiła z kwitkiem turniejową trójkę - Elise Mertens. Teraz przed nią starcie z Olgą Danilović. Jeśli Czeszka ogra Serbkę, zamelduje się w półfinale imprezy. Tam może natomiast czekać na nią gwiazda tenisa - Naomi Osaka.


Postawę Valentovej w Japonii docenił oficjalny profil WTA w mediach społecznościowych.


"Tereza Valentova. Zapamiętajcie to nazwisko" - napisano.

 

Jeśli Czeszka utrzyma takie tempo rozwoju, wkrótce może dołączyć do grona bezpośrednich rywalek Igi Świątek i innych czołowych tenisistek globu. Na razie wciąż musi jednak pracować na swoją renomę. 

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Luciano Darderi - Shintaro Mochizuki. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 