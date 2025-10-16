Pilne ogłoszenie! Chodzi o MŚ siatkarzy w Polsce. Na tę informację czekaliśmy

W 2025 roku MŚ zorganizowały Filipiny. Po złoto sięgnęli Włosi, srebro przypadło Bułgarom, a brąz wywalczyli Polacy. Teraz po sezonie reprezentacyjnym nadszedł natomiast czas na zmagania klubowe. Lada moment ruszy rywalizacja w najlepszych ligach globu.

Tymczasem trwają już przygotowania od kolejnego mundialu. W 2027 roku najlepsze drużyny świata zjadą się do Polski, która będzie organizatorem imprezy.



W czwartkowe popołudnie oficjalnie ogłoszono jedno z miast gospodarzy. Został nim Gdańsk. Informacja została potwierdzona podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej.



W niedalekiej przyszłości powinniśmy poznać kolejne miasta, które ugoszczą mundial.

Jak poinformował prezes PZPS Sebastian Świderski, w Gdańsku rozegrane zostaną mecze dwóch grup, w tym tej z udziałem reprezentacji Polski. W gdańskiej hali odbędą się także spotkania 1/8 i 1/4 finału.



Polacy wcześniej dwukrotnie organizowali mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Po raz pierwszy w 2014, a po raz drugi w 2022 roku wspólnie ze Słowenią, gdy imprezę odebrano Rosji po zbrojnej agresji tego kraju na Ukrainę. Polska była również współgospodarzem mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2022, które zorganizowała wraz z Holandią. MŚ 2027 będą więc już czwartą siatkarską imprezą tej rangi, która odbędzie się w naszym kraju.



Informację o tym, że Polska będzie gospodarzem FIVB Mistrzostw Świata 2027 ogłoszono we wrześniu 2023 roku. Miało to miejsce podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem.