PlusLiga - składy, terminarze, wyniki, wideo. Najważniejsze informacje w jednym miejscu

Siatkówka

Rozpoczyna się nowy sezon PlusLigi. Gdzie szukać wiadomości o składach drużyn, terminarzu rozgrywek, datach i godzinach meczów? Gdzie sprawdzić transmisje? Gdzie obejrzeć skróty meczów i wywiady z siatkarzami? Najważniejsze informacje o polskich klubach siatkarskich grających w PlusLidze znajdziesz na Polsatsport.pl.

PlusLiga - składy, terminarze, wyniki, wideo. Najważniejsze informacje w jednym miejscu
fot. PAP/Wojtek Jargiło
Składy, terminarze, wyniki, skróty. Tu znajdziesz najważniejsze informacje o klubach PlusLigi.

Nowy sezon 2025/2026 w PlusLidze zapowiada się pasjonująco. Czternaście drużyn stanie do walki o mistrzostwo Polski siatkarzy. W składach nie brakuje zawodników światowego formatu, którzy będą chcieli zaprezentować kibicom grę na najwyższym poziomie.

Zobacz także: PlusLiga 2025/2026. Terminarz. Kiedy mecze?

 

Jeżeli jesteś fanem siatkówki, żyjesz tą dyscypliną sportu, to znalazłeś się we właściwym miejscu! Nasza strona to centrum informacji o PlusLidze, najważniejszych wiadomości, których nie można przegapić.

 

Na stronie Polsatsport.pl znajdziesz wyniki, relacje z meczów, analizy, zapowiedzi, terminarz oraz plan transmisji. Śledzimy każde wydarzenie związane z PlusLigą - transfery, kontuzje, sensacje. Nasi eksperci wyjaśnią największe zawiłości tej pięknej dyscypliny sportu, nie raz zajrzymy też za kulisy ligowej rywalizacji. Jesteśmy tam, gdzie toczy się gra o wszystko. Publikujemy wywiady z głównymi bohaterami - siatkarzami i trenerami. Zobaczysz też mnóstwo materiałów wideo - skróty meczów, popisy gwiazd, najlepsze akcje, niecodzienne sytuacje i kontrowersje.

 

W PlusLidze każdy dzień przynosi nową porcję sportowych emocji. Dołącz do nas i bądź na bieżąco. Zajrzyj na naszą stronę przed meczem, w trakcie gry i po ostatnim gwizdku - najważniejsze i najnowsze informacje o PlusLidze znajdziesz tu:

 

PLUSLIGA - NAJWAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI

 

Gdzie szukać informacji o klubach PlusLigi? Gdzie śledzić poczynania drużyny, której kibicujesz? Najważniejsze informacje o każdej z drużyn grających w PlusLidze znajdziesz pod poniższymi linkami:

 

Aluron CMC Warta Zawiercie


Asseco Resovia Rzeszów


Barkom Każany Lwów


Bogdanka LUK Lublin


Cuprum Stilon Gorzów


Energa Trefl Gdańsk


Indykpol AZS Olsztyn


InPost ChKS Chełm


JSW Jastrzębski Węgiel


PGE GiEK Skra Bełchatów


PGE Projekt Warszawa


Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa


Ślepsk Malow Suwałki


ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKASIATKÓWKA TRANSMISJESIATKÓWKA WYNIKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bloki w meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Developres Rzeszów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 