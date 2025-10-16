Pokaz siły Polek! Zwycięstwo na inaugurację rozgrywek

Polki dobrze rozpoczęły to spotkanie i wyszły na prowadzenie 6:2. Duży udział miała w tym Magda Balsam, która zdobyła aż cztery z sześciu bramek. Im dalej w mecz, tym spokojniej wyglądała gra Biało-Czerwonych. W pewnym momencie przewaga wzrosła do siedmiu punktów (10:3) i już nie zmalała. Na przerwę zawodniczki schodziły przy wyniku 15:8.

Drugą połowę dla Polek otworzyła Natalia Nosek. Arne Senstad miał powody do zadowolenia, bo jego podopieczne utrzymywały przewagę wypracowaną w pierwszej części spotkania. W pewnym momencie Słowaczki zbliżyły się na sześć punktów (16:10), ale później różnica wzrosła do nawet 11 (24:13). W ostatnich minutach skuteczność Biało-Czerwonych nieco spadła, ale to niczego już nie zmieniło. Reprezentantki Polski wygrały cały mecz 28:20.





Najskuteczniejszą zawodniczką tego spotkania była Magdalena Balsam. Skrzydłowa reprezentacji Polski zdobyła 10 bramek, grając z 91% skutecznością. MVP wybrano jednak inną bohaterkę tego starcia - bramkarkę Adriannę Płaczek.

W niedzielę 19 października reprezentacja Polski zagra z Rumunią. To spotkanie zaplanowano na godzinę 18:00.

Najważniejszym turniejem 2025 roku dla reprezentacji Polski kobiet będą mistrzostwa świata, które zostaną rozegrane na przełomie listopada i grudnia w Niemczech i Holandii.

Polska - Słowacja 28:20 (15:8)

Polska: Płaczek, Wdowiak, Zima, Cygan, Kobylińska, Kochaniak, Nosek, Rosiak, Uścinowicz, Głębocka, Olek, Pankowska, Balsam, Janas, Michalak, Nocuń

Słowacja: Furgalakova, Yablonska, Penzes, Dvorscakova, Dmytrenko, Vargova, Scipova, Ratvajska, Holejova, Pastorkova, Lancz, Gyoriova, Hudak, Bacenkova, Bujnochova, Lengyel

KP, Polsat Sport