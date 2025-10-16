Rajd Polski w nowej lokalizacji

Rajd Polski, którego pierwsza edycja została przeprowadzona ponad 100 lat temu, jest drugim po Rajdzie Monte Carlo najstarszym rajdem samochodowym. W przyszłym roku będzie rundą mistrzostw Europy (ERC) już po raz 55. Rajd Polski nie ma pod tym względem rywala w rozgrywanym od 1953 roku najstarszym cyklu mistrzowskim na świecie.

W latach 60. i 70. Rajd Polski związany był z Krakowem, by na kolejne dwie dekady trafić do Wrocławia. W XXI wiek Rajd Polski wszedł z trasami w Kotlinie Kłodzkiej, a od 2005 roku, przez 20 lat jego bazą były Mikołajki.

Bazą 82. Rajdu Polski będzie Śląsk. Najlepsze załogi rajdowe Europy i Polski rywalizować będą na asfaltowych odcinkach, znanych m.in. z wcześniejszych edycji Rajdu Śląska, rozgrywanego w ramach Rajdowych Mistrzostw Europy, Rajdowego Pucharu Europy czy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

82. Rajd Polski jest jedną z ośmiu rund w kalendarzu mistrzostw Europy 2026. Pięć z nich zostanie rozegranych na nawierzchniach asfaltowych, a trzy na szutrowych. Walka o mistrzowską koronę rozpocznie się w drugiej połowie marca na Węgrzech, a finał nastąpi w drugi weekend października w Portugalii. Europejska czołówka będzie również rywalizowała na odcinkach specjalnych w Hiszpanii, Szwecji, we Włoszech, w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii.

Asfaltowe odcinki specjalne 82. Rajdu Polski będą także areną rywalizacji podczas jednej z rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP).

W sezonie 2026 tytułu mistrza Europy będzie bronił Miko Marczyk, świetnie czujący się na śląskich asfaltach. Marczyk, który swoją rajdową karierę rozpoczynał na śląskich oesach, trzykrotnie triumfował w Rajdzie Śląska, w tym w tegorocznej edycji.

Informacja prasowa