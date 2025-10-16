Selekcjoner reprezentacji zrezygnował! Znamy powód

Piłka nożna

Trener piłkarskiej reprezentacji Indonezji Patrick Kluivert zrezygnował ze stanowiska po tym, jak nie udało mu się zakwalifikować drużyny do mistrzostw świata 2026 - ogłosiła tamtejsza federacja (PSSI).

Selekcjoner reprezentacji zrezygnował! Znamy powód
fot. PAP
Patrick Kluivert zrezygnował z funkcji trenera reprezentacji Indonezji

Indonezyjska federacja i były reprezentant Holandii, mianowany trenerem reprezentacji narodowej w styczniu tego roku, "oficjalnie uzgodnili przedterminowe zakończenie współpracy za porozumieniem stron" podano w oficjalnym komunikacie. 49-letni były napastnik Barcelony zastąpił na stanowisku trenera Koreańczyka Shin Tae-yonga.

 

ZOBACZ TAKŻE: To oni są przegranymi zgrupowania. Padły dwa nazwiska

 

Indonezja nie zakwalifikowała się do mundialu 2026, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, po dwóch porażkach z Arabią Saudyjską (1:3) i Irakiem (0:1) w czwartej rundzie kwalifikacyjnej strefy azjatyckiej.

 

Indonezja próbowała zakwalifikować się do MŚ po raz pierwszy od 1938 roku, kiedy to wzięła udział w turnieju rozegranym we Francji występując pod nazwą Holenderskie Indie Wschodnie. Była pierwszą drużyną z Azji i jedyną kolonią w historii, która zagrała w finałach piłkarskich mistrzostw świata.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPATRICK KLUIVERTPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wyspy Owcze - Czarnogóra. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 