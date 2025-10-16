Selekcjoner reprezentacji zrezygnował! Znamy powód

Indonezyjska federacja i były reprezentant Holandii, mianowany trenerem reprezentacji narodowej w styczniu tego roku, "oficjalnie uzgodnili przedterminowe zakończenie współpracy za porozumieniem stron" podano w oficjalnym komunikacie. 49-letni były napastnik Barcelony zastąpił na stanowisku trenera Koreańczyka Shin Tae-yonga.

Indonezja nie zakwalifikowała się do mundialu 2026, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, po dwóch porażkach z Arabią Saudyjską (1:3) i Irakiem (0:1) w czwartej rundzie kwalifikacyjnej strefy azjatyckiej.

Indonezja próbowała zakwalifikować się do MŚ po raz pierwszy od 1938 roku, kiedy to wzięła udział w turnieju rozegranym we Francji występując pod nazwą Holenderskie Indie Wschodnie. Była pierwszą drużyną z Azji i jedyną kolonią w historii, która zagrała w finałach piłkarskich mistrzostw świata.

PAP