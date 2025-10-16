Sezon short tracku nabiera tempa. Polacy walczą o IO

- Naszym celem jest kwalifikacja sztafet i zdobycie maksymalnej liczby miejsc indywidualnych na igrzyska. Na tę chwilę jest to ważniejsze od medali - powiedział Gregory Durand, jeden z trenerów polskich łyżwiarzy.

Podczas premierowych zawodów World Tour Polacy zanotowali tylko jeden przejazd w finale A. Po raz pierwszy w karierze wystąpiła w nim Gabriela Topolska, która na dystansie 1500 metrów była piąta.

- Jestem z siebie bardzo zadowolona, zrobiłam co mogłam. Chciałabym przejechać więcej biegów na 1000 metrów, ale na tym dystansie niestety zostałam zdyskwalifikowana. Mimo wszystko jestem zadowolona, walczyłam do końca - przyznała.

To dobry prognostyk w trwającym sezonie olimpijskim, bowiem Biało-Czerwoni walczą o jak największą liczbę miejsc indywidualnych oraz dla sztafet na najważniejszej imprezie czterolecia. A mogą je wywalczyć jedynie w cyklu WT, który składa się z czterech imprez. Po zawodach w Montrealu, w najbliższy weekend łyżwiarze ponownie pojadą w Kanadzie, w listopadzie w Gdańsku i holenderskim Dordrechcie. Aby otrzymać po trzy miejsca na każdym dystansie, trzech z naszych zawodników musi zakwalifikować do TOP 32 na 500 m i 1000 m oraz TOP 36 na 1500 m.

- Nie chcę powiedzieć, że traktuję ten sezon wyjątkowo, ale czuć, że jest trochę inaczej - dodała Topolska.

Durand podkreślił, że co prawda miejsca na podium World Tour są ważne, ale znacznie bardziej istotne będą wspomniane kwalifikacje.

- Nie oznacza to, że nie walczymy o krążki, ale na tę chwilę wolałbym mieć po trzy kobiety i trzech mężczyzn w pierwszej "20", by zapewniać punkty, niż medale i mniej kwalifikacji. Potrzebujemy maksymalnej liczby miejsc premiujących awansem na igrzyska, a potem będziemy mogli się skupić na medalach mistrzostw Europy, igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata - wytłumaczył szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

Trener nie krył zadowolenia ze startu Polek w pierwszym mityngu.

- Zakwalifikowały się do najlepszej ósemki na prawie każdym dystansie, co w tej chwili jest najważniejsze. Mieliśmy po trzy kwalifikacje zarówno na 1500 metrów, jak i 1000 metrów, a na 500 metrów mamy "tylko" dwie ze względu na karę Nikoli Mazur. Z kolei Natalia Maliszewska i Kamila Sellier, mimo że chorowały, pozytywnie zaskoczyły mnie wynikami, bo obie dotarły do finałów B. Zważywszy na okoliczności, to całkiem niezłe rezultaty - ocenił Durand.

- Wśród panów na razie mamy trzy miejsca premiowane awansem na igrzyska na 500 metrów, jedno na 1000 metrów i żadnego na 1500 m. Oczekujemy więc lepszych wyników, żeby wywalczyć jak najwięcej kwalifikacji - kontynuował.

Poniżej oczekiwań podczas pierwszych zawodów pojechała zwłaszcza męska sztafeta, której zabrakło zaledwie 0,06 sekundy, by awansować do najlepszej ósemki zawodów. Trzeba mieć jednak na uwadze, że uległa m.in. Włochom i Japonii, które są obecnie silnymi drużynami.

- Musieliśmy przeorganizować naszą sztafetę z powodu problemów Diane Selliera (kontuzja kolana - PAP), który wciąż się rehabilituje. Nie był to więc optymalny skład. Chłopaki są jednak w stanie walczyć i ponownie wygrać z silnymi zespołami, co pokazywali w przeszłości. Całkowicie im ufam i wierzę w ich potencjał. Musimy być bardziej efektywni, poprawić zmiany i powinno być znacznie lepiej - przeanalizował Durand.

Jeśli chodzi o Selliera, to w drugich zawodach w Montrealu także nie wystartuje na dystansach indywidualnych. Podczas pierwszego przystanku pojechał jedynie w sztafecie mieszanej.

- Na razie nie chcemy go przeciążać i wolimy wykorzystać jego umiejętności w sztafetach męskiej i mieszanej - dodał Durand.

- Diane to prawdziwy gracz w sztafetach i potrzebujemy go w najlepszej formie dla drużyn. Wkrótce będzie też startował indywidualnie, będziemy go wdrażać krok po kroku. On też musi pokazać, że czuje się optymalnie. Zawsze stawiamy na najlepszych, by osiągać najlepsze wyniki - podsumował szkoleniowiec.

Drugie zawody z cyklu World Tour rozpoczną się w czwartek i potrwają do niedzieli.