Sinner kontra Alcaraz w finale. Wielkie pieniądze na stole
Jannik Sinner w półfinale pokazowego turnieju Six Kings Slam w Rijadzie pokonał Novaka Djokovicia 6:4, 6:2. W finale Włoch zmierzy się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem.
- Sinner przełamał Djokovicia w trzecim gemie pierwszego seta
- Włoch wygrał pierwszą partię 6:4
- Sinner wygrał drugiego seta 6:2
- Awansował do wielkiego finału turnieju Six Kings Slam
- W finale Sinner zmierzy się z Carlosem Alcarazem
Sinner w ćwierćfinale nie miał większych problemów ze Stefanosem Tsitsipasem, którego pokonał 6:2, 6:3. Z kolei dla Djokovicia, dzięki wolnemu losowi, był to pierwszy mecz w turnieju.
Włoch już w trzecim gemie spotkania wykorzystał swoją szansę, przełamał Serba i wyszedł na prowadzenie. Do końca partii obaj zawodnicy utrzymywali swoje podanie i ostatecznie Sinner wygrał ją 6:4.
W drugim secie już w gemie otwarcia doszło do przełamania - na prowadzenie wyszedł Sinner, który ponownie wykorzystał pierwszego break-pointa. Na kolejną utratę gema serwisowego przez Djokovicia nie trzeba było długo czekać i po chwili Włoch prowadził już 4:1. W kolejnych gemach nie było już żadnych zwrotów akcji i drugą partię 6:2 wygrał Sinner, awansując tym samym do wielkiego finału.
W finale pokazowego turnieju Six Kings Slam w Rijadzie Jannik Sinner zmierzy się z Carlosem Alcarazem. Na konto zwycięzcy wpłynie sześć milionów dolarów.
Jannik Sinner - Novak Djokovic 6:4, 6:2