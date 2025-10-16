Sinner kontra Alcaraz w finale. Wielkie pieniądze na stole

Sinner w ćwierćfinale nie miał większych problemów ze Stefanosem Tsitsipasem, którego pokonał 6:2, 6:3. Z kolei dla Djokovicia, dzięki wolnemu losowi, był to pierwszy mecz w turnieju.





ZOBACZ TAKŻE: Świątek zaskoczyła fanów! Nagle wydała komunikat



Włoch już w trzecim gemie spotkania wykorzystał swoją szansę, przełamał Serba i wyszedł na prowadzenie. Do końca partii obaj zawodnicy utrzymywali swoje podanie i ostatecznie Sinner wygrał ją 6:4.



W drugim secie już w gemie otwarcia doszło do przełamania - na prowadzenie wyszedł Sinner, który ponownie wykorzystał pierwszego break-pointa. Na kolejną utratę gema serwisowego przez Djokovicia nie trzeba było długo czekać i po chwili Włoch prowadził już 4:1. W kolejnych gemach nie było już żadnych zwrotów akcji i drugą partię 6:2 wygrał Sinner, awansując tym samym do wielkiego finału.



W finale pokazowego turnieju Six Kings Slam w Rijadzie Jannik Sinner zmierzy się z Carlosem Alcarazem. Na konto zwycięzcy wpłynie sześć milionów dolarów.



Jannik Sinner - Novak Djokovic 6:4, 6:2

ST, Polsat Sport