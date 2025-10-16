Świątek zaskoczyła fanów! Nagle wydała komunikat

W dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się turniej kwalifikacyjny grupy B rozgrywek Billie Jean King Cup z udziałem Polek, rozgrywany w ramach "The World Cup of Tennis". Prócz Biało-Czerwonych wystąpią w nim reprezentacje Nowej Zelandii oraz Rumunii.

Do światowej elity awansuje tylko najlepsza ekipa.

W czwartek swój udział potwierdziła najlepsza polska tenisistka Iga Świątek.

- Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play-off’ach Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko. Liczę, że będziecie z nami. Do zobaczenia! - napisała na Instagramie.

Jeszcze nie wiadomo, które z pozostałych polskich tenisistek wystąpią w Gorzowie Wielkopolskim. Najprawdopodobniej nie będzie wśród nich drugiej rakiety, notowanej na 56. miejscu w światowym rankingu Magdy Linette. W środę 33-letnia poznanianka poinformowała, że zakończyła już sezon.

W kwietniu w Radomiu, bez Świątek w składzie, Biało-Czerwone nie wywalczyły awansu do tegorocznych finałów, które po raz pierwszy odbędą się w Chinach. W związku z reformą rozgrywek, polegającą na zmniejszeniu uczestników decydującego turnieju z 12 do ośmiu ekip, drużyna prowadzona przez kapitana Dawida Celta musi przejść dwa etapy kwalifikacji. Pierwszym będzie listopadowy turniej w Arenie Gorzów.

W tym samym terminie odbędzie się w sumie siedem turniejów, których triumfatorki awansują do decydującej fazy eliminacji, zaplanowanej na kwiecień 2026. Pozostałe 14 zespołów z miejsc drugich i trzecich w tabelach zagra na wiosnę w Grupie I BJKC.

14 listopada:

Polska - Nowa Zelandia

15 listopada:

Nowa Zelandia - Rumunia

16 listopada:

Polska - Rumunia