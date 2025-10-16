Szok! Mistrzyni olimpijska zakończyła karierę w wieku 25 lat

Titmus swoją decyzję opublikowała na Instagramie w formie filmu, w którym ogłosiła zakończenie kariery w wieku 25 lat.

- Zawsze kochałam pływanie, to była moja pasja odkąd byłam małą dziewczynką, ale wydaje mi się, że po tej przerwie od sportu zdałam sobie sprawę, że niektóre rzeczy w moim życiu, które zawsze były dla mnie ważne, są teraz dla mnie nieco ważniejsze niż pływanie — przyznała Australijka w mediach społecznościowych.

W trakcie zeszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu Titmus obroniła tytuł w konkurencji 400 m stylem dowolnym w bardzo emocjonującym wyścigu z wielką amerykańską pływaczką Katie Ledecky i Kanadyjką Summer McIntosh. Wszystkie trzy zawodniczki w pewnym momencie swojej kariery były rekordzistkami świata na tym dystansie.

Titmus po igrzyskach w Paryżu zrobiła sobie roczną przerwę.

- Miałam okazję odkryć, jak wygląda życie bez pływania – a to zawsze było moim zamiarem – ale myślę, że punktem zwrotnym dla mnie był okres przed igrzyskami w Paryżu, kiedy to zmagałam się z pewnymi problemami zdrowotnymi, które, szczerze mówiąc, naprawdę mną wstrząsnęły - dodała.

W 2023 roku Titmus przeszła operację usunięcia dwóch łagodnych guzów jajników, ale szybko wróciła na najwyższy poziom, aby przygotować się do kolejnych zawodów.

Pływaczka przez 10 lat reprezentowała Australię. W tym czasie zdobyła 33 medale w międzynarodowej rywalizacji, w tym cztery złote, trzy srebrne i jeden brązowy na igrzyskach olimpijskich oraz cztery tytuły mistrzyni świata.

PAP