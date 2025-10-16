To koniec przygody. Bolesna porażka polskiej drużyny

Szwedki od początku grały tak, jakby nie miały żadnej zaliczki z meczu u siebie. Zaatakowały, zepchnęły rywalki do defensywy i w 17. minucie objęły prowadzenie po strzale Moniki Jusu Bah zza pola karnego. Kinga Seweryn nie miała szans, piłka wpadła w „okienko” jej bramki.

Strata gola spowodowała, że katowiczanki odważniej ruszyły do przodu. Bramkarka gości obroniła zbyt lekkie uderzenie Patricii Hmirovej, ale po chwili skapitulowała. Po akcji Klaudii Maciążki prawą stroną boiska z bliska strzeliła Dżesika Jaszek. Jej pierwsza próba została zablokowana, ale poprawka dała wyrównanie, co entuzjastycznie przyjęli kibice zgromadzeni na trybunach Areny Katowice.

GKS nie utrzymał remisu do przerwy. Znów zabójcze okazało się uderzenie z dystansu, tym razem w wykonaniu Pauliny Nystroem.

Po zmianie stron dominowały piłkarki Hacken. Trenerka ekipy gospodarzy zdecydowała o potrójnej zmianie, jednak gola zdobyła rezerwowa zawodniczka przeciwnika. Po rzucie rożnym Faith Chinzimu pokonała polską bramkarkę.

W doliczonym czasie świetną okazję do zmniejszenia rozmiarów porażki miała Aleksandra Posiewka. Jej strzał głową z kilku metrów w widowiskowy sposób obroniła Fanne Birkisdottir i skończyło się wynikiem 1:3.

Zespół prowadzony przez trenerkę Koch odpadł w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzyń z holenderskim FC Twente Enschede (0:4 i 1:4). Wicemistrzynie Szwecji w tej fazie musiały uznać wyższość Atletico Madryt (1:1 i 1:2 po dogrywce).

Katowiczanki zaczęły udział w LM od miniturnieju w Słowenii, gdzie najpierw wygrały z kazachskim WFC BIIK-Szymkent 2:0, a potem z zespołem gospodarzy ZNK Mura Murska Sobota również 2:0.

GKS zadebiutował w LM dwa lata wcześniej. Wtedy był gospodarzem turnieju kwalifikacyjnego. Przegrał najpierw z belgijskim Anderlechtem Bruksela 0:5, a potem pokonał bułgarski Lokomotiw Stara Zagora w rzutach karnych 3-1 w meczu o trzecie miejsce. Po dogrywce był remis 0:0.

Puchar Europy to nowy format rozgrywek wprowadzony przez europejską federację (UEFA) od tego sezonu.

GKS Katowice - BK Hacken FF 1:3 (1:2)

Bramki: 0:1 Monica Jusu Bah (17), 1:1 Dżesika Jaszek (24), 1:2 Paulina Nystroem (40), 1:3 Faith Chinzimu (73, głową).

GKS: Kinga Seweryn - Katarzyna Nowak, Marcjanna Zawadzka, Jagoda Cyraniak – Dżesika Jaszek (87. Oliwia Grzegorczyk), Victoria Kalaberova (64. Aleksandra Posiewka), Patrycja Kozarzewska (87. Julia Langosz), Patricia Hmirova – Klaudia Maciążka, Aleksandra Nieciąg (64. Santa Vuskane), Nicola Brzęczek (64. Julia Włodarczyk).

BK Hacken: Fanne Birkisdottir – Emilie Byrnak, Emma Ostlund, Lisa Lowing (74. Hanna Wijk), Nesrin Akgun – Caroline Wickenheiser (63. Anna Anverad), Matilda Nilden (74. Pernille Sanvig), Helena Sampaio – Alice Bergstroem (46. Tabitha Tindell), Paulina Nystroem, Monica Jusu Bah (17. Faith Chinzimu).

Żółte kartki: Paulina Nystroem.

Sędzia: Jelena Medjedovic (Serbia). Widzów: 548.