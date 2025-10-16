To on zastąpi Alana w Bełchatowie! Doświadczony zawodnik wzmocni Skrę

Krzysiek trenuje w ekipie wielokrotnego mistrza Polski od sierpnia. Początkowo miał tylko wspomóc bełchatowian w przygotowaniach do sezonu, bowiem rolę atakujących w zespole mieli pełnić Alan Souza i Arkadiusz Żakiera. W wyniku kontuzji pierwszego z nich włodarze Skry i Krzysiek zdecydowali się podpisać kontrakt.

ZOBACZ TAKŻE: Pilne ogłoszenie! Chodzi o MŚ siatkarzy w Polsce. Na tę informację czekaliśmy

- Jesteśmy wdzięczni Bartkowi Krzyśkowi, że zgodził się zastąpić Alana Souzę dopóki ten nie będzie w pełni sił po urazie kostki. Atakujący trenuje i gra z naszą drużyną od ponad miesiąca, prezentując bardzo dobrą dyspozycję i zgranie z pozostałymi zawodnikami, co z pewnością jest dużym plusem na początek nowego sezonu. Jestem przekonany, że będzie to widoczne również podczas pierwszych meczów ligowych. Jestem pewny, że razem z Arkiem Żakietą we dwóch świetnie sobie poradzą i będą się uzupełniać – podkreślił Michał Bąkiewicz, Prezes PGE GiEK Skry Bełchatów.

35-latek to bardzo doświadczony zawodnik. W trwającej ponad 15 lat karierze reprezentował aż 12 klubów, w tym siedem polskich: Ślepsk Suwałki, AZS Olsztyn, Effector Kielce, Łuczniczkę Bydgoszcz, AZS Częstochowę, GKS Katowice i Stal AZS PWSZ Nysa.

- Zawsze marzyłem, by stanąć po tej stronie siatki, reprezentując klub, który w moim umyśle był wybitny od najmłodszych lat. To jest mój powrót do PlusLigi po kilku sezonach za granicą i fakt, że ma on miejsce właśnie w Bełchatowie, jest symboliczny. Choć przychodzę w niełatwych okolicznościach, by wesprzeć zespół pod nieobecność Alana, jestem w pełni przygotowany – praca z drużyną trwa już od pewnego czasu. Niezależnie od długości kontraktu, postawię na szali całe moje międzynarodowe doświadczenie i energię - dodał Krzysiek.

PGE GiEK Skra Bełchatów zainauguruje rozgrywki PlusLigi 25 października meczem z Indykpolem AZS-em Olsztyn.