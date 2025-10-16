To oni są przegranymi zgrupowania. Padły dwa nazwiska
Kto był najlepszy, a kto najsłabszy podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski? Takie pytanie redaktor Przemysław Iwańczyk zadał swojemu gościowi w programie Polsat Futbol Cast, którym był trener Dariusz Rolak.
- Reprezentacja Polski rozegrała dwa mecze podczas październikowego zgrupowania
- Oba mecze zakończyły się zwycięstwem Polaków
- Polska pokonała Nową Zelandię 1:0 i Litwę 2:0
- Michał Skóraś został uznany za wygranego zgrupowania
- Jan Ziółkowski wyróżnił się jako duży talent z dobrym transferem
- Tomasz Kędziora rozczarował swoim występem przeciwko Nowej Zelandii
- Ekspert kwestionuje wnoszoną jakość przez Krzysztofa Piątka do kadry
- Michał Skóraś może być cennym zastępcą dla Nicoli Zalewskiego
Za nami październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana rozegrali w jego trakcie dwa spotkania - towarzyskie z Nową Zelandią i w eliminacjach mistrzostw świata z Litwą. Oba wygrali. Pierwsze - 1:0, drugie - 2:0.
- Wygranym zgrupowania był Michał Skóraś. Widać, że gra regularnie w klubie i przełożył to na kadrę. Daję energię, potrafi grać w ofensywnie i defensywie. Nie mówię przy tym, że zaprezentował się idealnie z Litwą, ale podczas nieobecności Nicoli Zalewskiego może być cennym zastępcą - powiedział Rolak.
Ekspert wśród plusów umieścił też występ Jana Ziółkowskiego.
- To duży talent, który trafił do silnego klubu. Nie wiem, czy nie trochę za wcześnie, ale oferta była dobra dla Legii i ostatecznie transfer doszedł do skutku. Ważne, że Ziółkowski ma zaufanie trenera Romy, łapie minuty, wchodzi na boisko w poszczególnych meczach - podkreślił nasz gość.
Kto natomiast rozczarował?
- Myślę, że Tomasz Kędziora. Nie pokazał się z dobrej strony przeciwko Nowej Zelandii, a jego doświadczenie powinno pozwolić mu na lepszy występ. Spoglądam też w kierunku Krzysztofa Piątka i zastanawiam się, czy aby na pewno wnosi jakość do kadry - przyznał Rolak.
Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.
