To oni są przegranymi zgrupowania. Padły dwa nazwiska

Za nami październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana rozegrali w jego trakcie dwa spotkania - towarzyskie z Nową Zelandią i w eliminacjach mistrzostw świata z Litwą. Oba wygrali. Pierwsze - 1:0, drugie - 2:0.

- Wygranym zgrupowania był Michał Skóraś. Widać, że gra regularnie w klubie i przełożył to na kadrę. Daję energię, potrafi grać w ofensywnie i defensywie. Nie mówię przy tym, że zaprezentował się idealnie z Litwą, ale podczas nieobecności Nicoli Zalewskiego może być cennym zastępcą - powiedział Rolak.



Ekspert wśród plusów umieścił też występ Jana Ziółkowskiego.



- To duży talent, który trafił do silnego klubu. Nie wiem, czy nie trochę za wcześnie, ale oferta była dobra dla Legii i ostatecznie transfer doszedł do skutku. Ważne, że Ziółkowski ma zaufanie trenera Romy, łapie minuty, wchodzi na boisko w poszczególnych meczach - podkreślił nasz gość.



Kto natomiast rozczarował?



- Myślę, że Tomasz Kędziora. Nie pokazał się z dobrej strony przeciwko Nowej Zelandii, a jego doświadczenie powinno pozwolić mu na lepszy występ. Spoglądam też w kierunku Krzysztofa Piątka i zastanawiam się, czy aby na pewno wnosi jakość do kadry - przyznał Rolak.



Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.