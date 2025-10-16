Ważna zmiana dla polskich siatkarzy! To już oficjalne
Zarząd Bułgarskiej Federacji Siatkówki (BVF) ogłosił, że Sofia będzie gospodarzem meczów reprezentacji Bułgarii w fazie grupowej przyszłorocznych mistrzostw Europy siatkarzy. Początkowo to Warna miała przeprowadzić rozgrywki w grupie B, gdzie m.in. rywalizować będzie Polska.
Stawkę zespołów w tej puli uzupełniają: Macedonia Północna, Portugalia, Ukraina i Izrael.
Sofia będzie również gospodarzem dwóch meczów 1/8 finału i jednego ćwierćfinału mistrzostw Europy. Rada Miasta Sofii przeznaczyła 500 tys. lewów (blisko 300 tys. dolarów) na pokrycie kosztów organizacji.
"Srebrne medale (mistrzostw świata - PAP), inspiracja, jaką zapewnili zawodnicy, oraz emocje tysięcy kibiców w całym kraju stworzyły nową sytuację. Potrzebę zapewnienia jak największej liczbie widzów dostępu do meczów reprezentacji narodowej. Hala Arena Sofia, mogąca pomieścić ponad 12 000 widzów, stwarza takie możliwości" - głosi komunikat BVF.
Początkowo nadmorskie miasto Warna miało być gospodarzem meczów w grupie B mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 9-27 września 2026 roku.
Pozostałymi organizatorami turnieju będą Włochy, Rumunia i Finlandia. Najważniejsze mecze zostaną rozegrane w Mediolanie. Tytułu wywalczonego w 2023 roku bronić będzie reprezentacja Polski.