Ważna zmiana dla polskich siatkarzy! To już oficjalne

Stawkę zespołów w tej puli uzupełniają: Macedonia Północna, Portugalia, Ukraina i Izrael.

Sofia będzie również gospodarzem dwóch meczów 1/8 finału i jednego ćwierćfinału mistrzostw Europy. Rada Miasta Sofii przeznaczyła 500 tys. lewów (blisko 300 tys. dolarów) na pokrycie kosztów organizacji.

"Srebrne medale (mistrzostw świata - PAP), inspiracja, jaką zapewnili zawodnicy, oraz emocje tysięcy kibiców w całym kraju stworzyły nową sytuację. Potrzebę zapewnienia jak największej liczbie widzów dostępu do meczów reprezentacji narodowej. Hala Arena Sofia, mogąca pomieścić ponad 12 000 widzów, stwarza takie możliwości" - głosi komunikat BVF.

Początkowo nadmorskie miasto Warna miało być gospodarzem meczów w grupie B mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 9-27 września 2026 roku.

Pozostałymi organizatorami turnieju będą Włochy, Rumunia i Finlandia. Najważniejsze mecze zostaną rozegrane w Mediolanie. Tytułu wywalczonego w 2023 roku bronić będzie reprezentacja Polski.