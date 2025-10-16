Ważna zmiana dla polskich siatkarzy! To już oficjalne

Julian CieślakSiatkówka

Zarząd Bułgarskiej Federacji Siatkówki (BVF) ogłosił, że Sofia będzie gospodarzem meczów reprezentacji Bułgarii w fazie grupowej przyszłorocznych mistrzostw Europy siatkarzy. Początkowo to Warna miała przeprowadzić rozgrywki w grupie B, gdzie m.in. rywalizować będzie Polska.

Ważna zmiana dla polskich siatkarzy! To już oficjalne
fot. PAP
Reprezentacja Polski w siatkówce

Stawkę zespołów w tej puli uzupełniają: Macedonia Północna, Portugalia, Ukraina i Izrael.

 

ZOBACZ TAKŻE: Fornal już bryluje w nowej drużynie. Uczestnik Final Four LM rozbity

 

Sofia będzie również gospodarzem dwóch meczów 1/8 finału i jednego ćwierćfinału mistrzostw Europy. Rada Miasta Sofii przeznaczyła 500 tys. lewów (blisko 300 tys. dolarów) na pokrycie kosztów organizacji.

 

"Srebrne medale (mistrzostw świata - PAP), inspiracja, jaką zapewnili zawodnicy, oraz emocje tysięcy kibiców w całym kraju stworzyły nową sytuację. Potrzebę zapewnienia jak największej liczbie widzów dostępu do meczów reprezentacji narodowej. Hala Arena Sofia, mogąca pomieścić ponad 12 000 widzów, stwarza takie możliwości" - głosi komunikat BVF.

 

Początkowo nadmorskie miasto Warna miało być gospodarzem meczów w grupie B mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 9-27 września 2026 roku.

 

Pozostałymi organizatorami turnieju będą Włochy, Rumunia i Finlandia. Najważniejsze mecze zostaną rozegrane w Mediolanie. Tytułu wywalczonego w 2023 roku bronić będzie reprezentacja Polski.

Przejdź na Polsatsport.pl
MEME 2026MISTRZOSTWA EUROPYMISTRZOSTWA EUROPY 2026MISTRZOSTWA EUROPY W SIATKÓWCEMISTRZOSTWA EUROPY W SIATKÓWCE 2026MISTRZOSTWA EUROPY W SIATKÓWCE MĘŻCZYZNMISTRZOSTWA EUROPY W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN 2026POLSKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNREPREZENTACJA POLSKIREPREZENTACJA POLSKI W SIATKÓWCEREPREZENTACJA POLSKI W SIATKÓWCE MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamil Rychlicki: Zagraliśmy perfekcyjny mecz
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 