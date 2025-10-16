Wieszczą wielki powrót! Michniewicz znów selekcjonerem?

Michniewicz pracował jako selekcjoner reprezentacji Polski od stycznia do grudnia 2022 roku. Wraz z kadrą pojechał na mundial i wyszedł na nim z grupy. W 1/8 finału Biało-Czerwoni przegrali jednak z Francją i odpadli z mistrzostw. Po zakończeniu imprezy wybuchła natomiast afera premiowa, która zmąciła atmosferę wokół drużyny narodowej.

Po zwolnieniu przez PZPN Michniewicz nie podjął pracy w kraju. Zamiast tego przyjmował egzotyczne oferty - najpierw pracował w Arabii Saudyjskiej, a później w Maroku. Obie te przygody były jednak krótkie, trwały po kilka miesięcy.



Od października zeszłego roku Michniewicz pozostaje bezrobotny. To może się jednak wkrótce zmienić. Chińskie media poinformowały bowiem, że Polak jest faworytem do objęcia tamtejszej kadry. Miałby przejąć ją po Serbie Dejanie Djurdjeviciu.