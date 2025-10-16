Wołosz niepokonana! Conegliano znów zwycięskie

Zespół Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano z Joanną Wołosz w składzie zanotował nerwowy start sezonu. Dopiero bowiem po tie-breaku ekipa prowadzona przez Danielle Santarellego rozprawiła się z ekipą Eutorek Laica Uyba. Lepiej było w drugiej kolejce, gdzie broniące tytułu mistrzyń Włoch siatkarki bez problemów pokonały drużynę Honda Cuneo Granda Volley.

W trzeciej serii Conegliano rywalizowało na wyjeździe z Omag-Mt San Giovanni In Marignano. Imoco - z Wołosz na czele - nie dało przeciwniczkom żadnych szans. W każdej z trzech partii podopieczne Santarellego udowadniały swoją wyższość, triumfując odpowiednio do 12, 19 oraz 16.

Po trzech spotkaniach w tabeli Serie A1 Conegliano zajmuje drugie miejsce z dorobkiem ośmiu punktów. Do lidera - ekipy Igor Gorgonzola Novara - Imoco traci jedno "oczko".