Zieliński/Pavlasek - Cabral/Miedler na żywo. ATP w Sztokholmie. Relacja live i wynik online

Poprzednio Jan Zieliński i Adam Pavlasek występowali po jednej stronie siatki podczas wielkoszlemowego US Open, gdzie zakończyli swój występ na trzeciej rundzie. Teraz Polak i Czech ponownie połączyli siły i przystąpili do imprezy rangi ATP 250 w Sztokholmie.

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka zaskoczyła! "To byłoby na tyle"



W pierwszej rundzie Zieliński i Pavlasek odprawili Amerykanów Roberta Casha i Jamesa Tracy’ego. Po emocjonującej batalii polsko-czeski duet sięgnął po triumf 6:4, 7:6, zwyciężając w tie-breaku 14:12.



W ćwierćfinale przeciwnikami Zielińskiego i Pavlaska są rozstawieni z “2” Portugalczyk Francisco Cabral i Austriak Lucas Miedler. Ci w swoim pierwszym spotkaniu w Sztokholmie pokonali 6:1, 6:0 występujących z dziką kartą Szwedów Leo Borga i Nikolę Slavica.



Zieliński i Pavlasek mieli już okazję mierzyć się z Cabralem i Miedlerem. Miało to miejsce podczas wspominanego US Open. Na Flushing Meadows lepsi - 6:4, 6:4 - okazali się Polak z Czechem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Francisco Cabral/Lucas Miedler na Polsatsport.pl.