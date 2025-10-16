Zieliński/Pavlasek - Cabral/Miedler na żywo. ATP w Sztokholmie. Relacja live i wynik online

Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Francisco Cabral/Lucas Miedler to ćwierćfinał turnieju ATP w Sztokholmie. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Francisco Cabral/Lucas Miedler na Polsatsport.pl.

Poprzednio Jan Zieliński i Adam Pavlasek występowali po jednej stronie siatki podczas wielkoszlemowego US Open, gdzie zakończyli swój występ na trzeciej rundzie. Teraz Polak i Czech ponownie połączyli siły i przystąpili do imprezy rangi ATP 250 w Sztokholmie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka zaskoczyła! "To byłoby na tyle"


W pierwszej rundzie Zieliński i Pavlasek odprawili Amerykanów Roberta Casha i Jamesa Tracy’ego. Po emocjonującej batalii polsko-czeski duet sięgnął po triumf 6:4, 7:6, zwyciężając w tie-breaku 14:12.


W ćwierćfinale przeciwnikami Zielińskiego i Pavlaska są rozstawieni z “2” Portugalczyk Francisco Cabral i Austriak Lucas Miedler. Ci w swoim pierwszym spotkaniu w Sztokholmie pokonali 6:1, 6:0 występujących z dziką kartą Szwedów Leo Borga i Nikolę Slavica.


Zieliński i Pavlasek mieli już okazję mierzyć się z Cabralem i Miedlerem. Miało to miejsce podczas wspominanego US Open. Na Flushing Meadows lepsi - 6:4, 6:4 - okazali się Polak z Czechem.

 

