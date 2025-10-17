Kto wygrał finał Alcaraz - Sinner w Arabii Saudyjskiej?

Tenis

W finale turnieju pokazowego Six Kings Slam w Rijadzie dojdzie do kolejnego już w tym sezonie meczu Carlosa Alcaraza z Jannikiem Sinnerem. Kto wygrał finał Alcaraz - Sinner? Jaki był wynik meczu Alcaraz - Sinner w finale w Arabii Saudyjskiej?

Kto wygrał finał Alcaraz - Sinner w Arabii Saudyjskiej?
fot. PAP
Alcaraz - Sinner. Wynik meczu. Kto wygrał finał? Tenis w Arabii Saudyjskiej dziś

Hiszpański tenisista, lider światowego rankingu, w półfinale pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6:4, 6:2, a Włoch Serba Novaka Djokovica 6:4, 6:2.

 

Sinner broni w tej imprezie tytułu. W finale po raz szósty w tym roku zagra z Alcarazem. Wszystkie dotychczasowe pojedynki to były mecze decydujące o trofeum. Czterokrotnie triumfował Hiszpan, w tym w wielkoszlemowych French Open i US Open. Włoch zwyciężył tylko raz w Wimbledonie.

 

Po piątkowej przerwie zwycięzcy półfinałów zagrają ze sobą w sobotę o trofeum.

 

Six Kings Slam to najlepiej opłacany turniej tenisowy na świecie. Każdy gracz ma zagwarantowane honorarium za udział w wysokości 1,5 miliona dolarów. Natomiast zwycięzca otrzyma czterokrotność tej sumy.

Alcaraz - Sinner. Wynik meczu. Kto wygrał finał?

Wynik meczu Alcaraz - Sinner poznamy w sobotę 18 października. O tym, kto wygrał finał Alcaraz - Sinner w Arabii Saudyjskiej, poinformujemy tuż po zakończeniu tego hitowego spotkania - start około godziny 20.30 polskiego czasu. 

