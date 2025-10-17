Kto wygrał finał Alcaraz - Sinner w Arabii Saudyjskiej?
W finale turnieju pokazowego Six Kings Slam w Rijadzie dojdzie do kolejnego już w tym sezonie meczu Carlosa Alcaraza z Jannikiem Sinnerem. Kto wygrał finał Alcaraz - Sinner? Jaki był wynik meczu Alcaraz - Sinner w finale w Arabii Saudyjskiej?
Hiszpański tenisista, lider światowego rankingu, w półfinale pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6:4, 6:2, a Włoch Serba Novaka Djokovica 6:4, 6:2.
Sinner broni w tej imprezie tytułu. W finale po raz szósty w tym roku zagra z Alcarazem. Wszystkie dotychczasowe pojedynki to były mecze decydujące o trofeum. Czterokrotnie triumfował Hiszpan, w tym w wielkoszlemowych French Open i US Open. Włoch zwyciężył tylko raz w Wimbledonie.
Po piątkowej przerwie zwycięzcy półfinałów zagrają ze sobą w sobotę o trofeum.
Six Kings Slam to najlepiej opłacany turniej tenisowy na świecie. Każdy gracz ma zagwarantowane honorarium za udział w wysokości 1,5 miliona dolarów. Natomiast zwycięzca otrzyma czterokrotność tej sumy.
Alcaraz - Sinner. Wynik meczu. Kto wygrał finał?
Wynik meczu Alcaraz - Sinner poznamy w sobotę 18 października. O tym, kto wygrał finał Alcaraz - Sinner w Arabii Saudyjskiej, poinformujemy tuż po zakończeniu tego hitowego spotkania - start około godziny 20.30 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl