Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE GiEK Skra Bełchatów zagrają ze sobą w półfinale XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia w Zalasewie. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów na Polsatsport.pl.

Memoriał Arkadiusza Gołasia to dla polskich drużyn ostatni sprawdzian przed rozpoczęciem nowego sezonu PlusLigi. Przypomnijmy, że rozgrywki ruszają już 21 października. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Pilne ogłoszenie! Chodzi o MŚ siatkarzy w Polsce. Na tę informację czekaliśmy

 

Teoretycznie faworytem tego spotkania wydaje się być zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego. Warta w zeszłym sezonie wywalczyła bowiem srebrne medale PlusLigi, a Skra uplasowała się na siódmym miejscu. 

 

Warto dodać, że oba zespoły dokonały w ciągu ostatnich miesięcy sporej liczby transferów. Wiadomo jednak również, że w początkowej części sezonu zabraknie jednego z najważniejszych "ogniw" bełchatowian - zakontraktowanego niedawno Alana Souzy. Brazylijczyk zmaga się z urazem. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 