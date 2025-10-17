Memoriał Arkadiusza Gołasia to dla polskich drużyn ostatni sprawdzian przed rozpoczęciem nowego sezonu PlusLigi. Przypomnijmy, że rozgrywki ruszają już 21 października.

Teoretycznie faworytem tego spotkania wydaje się być zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego. Warta w zeszłym sezonie wywalczyła bowiem srebrne medale PlusLigi, a Skra uplasowała się na siódmym miejscu.

Warto dodać, że oba zespoły dokonały w ciągu ostatnich miesięcy sporej liczby transferów. Wiadomo jednak również, że w początkowej części sezonu zabraknie jednego z najważniejszych "ogniw" bełchatowian - zakontraktowanego niedawno Alana Souzy. Brazylijczyk zmaga się z urazem.

