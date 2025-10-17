AMW Arka wygrała wyrównany mecz w Zielonej Górze

Jakub Szumert bardzo dobrze rozpoczął ten mecz i głównie dzięki niemu Zastal był na prowadzeniu. Później sytuację zmieniali jednak Kamil Łączyński i Adam Hrycaniuk. Do ofensywy włączył się także Jarosław Zyskowski. Straty lekko zmniejszał jeszcze Filip Matczak - po 10 minutach było 18:21. W drugiej kwarcie do remisu doprowadził Andrzej Mazurczak. Szybko swoimi trójkami odpowiadali na to jednak Mike Okauru i Jakub Garbacz. Uaktywnił się Marcin Woroniecki - dzięki niemu zielonogórzanie ciągle byli bardzo blisko. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:42.

Po przerwie zespół trenera Mantasa Cesnauskisa uciekał na pięć punktów po zagraniach Kresimira Ljubicicia i Jakuba Garbacza. Gospodarze ciągle trzymali się na bardzo mały dystans - pomagali w tym Krzysztof Sulima czy Jakub Szumert. Po chwili Filip Matczak najpierw dał remis, a następnie wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Ostatecznie do remisu po 30 minutach doprowadził Jarosław Zyskowski. W kolejnej kwarcie Jakub Garbacz i Courtney Ramey dawali ponownie pięć punktów przewagi gdynianom. Na około dwie minuty przed końcem Conley Garrison doprowadził do kolejnego wyrównania. Spotkanie już do końca było zacięte - kluczowe były rzuty Ljubicicia i Łączyńskiego. Ostatecznie to AMW Arka cieszyła się ze zwycięstwa 77:75.

Najlepszym zawodnikiem gości był Jakub Garbacz z 19 punktami, 3 zbiórkami i 2 asystami. Jakub Szumert zdobył dla gospodarzy 20 punktów i 9 zbiórek.

Zastal Zielona Góra - AMW Arka Gdynia 75:77 (18:21, 22:21, 18:16, 17:19)

Zastal Zielona Góra: Jakub Szumert 20, Andrzej Mazurczak 13, Filip Matczak 12, Conley Garrison 10, Marcin Woroniecki 8, Krzysztof Sulima 4, Phil Fayne 3, Michał Sitnik 3, Jayvon Maughmer 2, Patrick Cartier 0

AMW Arka Gdynia: Jakub Garbacz 19, Mike Okauru 14, Kresimir Ljubicic 8, Courtney Ramey 8, Jarosław Zyskowski 8, Kamil Łączyński 7, Einaras Tubutis 6, Adam Hrycaniuk 5, Luke Barrett 2