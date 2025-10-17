Miedź Legnica po 12 rozegranych spotkaniach ma na koncie 14 punktów. Piłkarze z Dolnego Śląska zaliczyli dotychczas cztery zwycięstwa, dwa remisy i sześć porażek. W ostatniej kolejce podopieczni Janusza Niedźwiedzia ulegli Górnikowi Łęczna 0:2.

Pogoń Siedlce zgromadziła o jedno "oczko" więcej od swojego rywala, dzięki czemu plasuje się w środku stawki. W tym sezonie piłkarze Adama Noconia również triumfowali czterokrotnie. W swoim ostatnim spotkaniu musieli jednak uznać wyższość Pogoni Grodzisk Mazowiecki, przegrywając 1:2.

Obie ekipy mierzyły się we wrześniu w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski. Górą wtedy była Miedź, która zwyciężyła 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

MR, Polsat Sport