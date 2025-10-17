Betclic 1 Liga: Miedź Legnica - Pogoń Siedlce. Relacja live i wynik na żywo

Miedź Legnica - Pogoń Siedlce to spotkanie w ramach 13. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

Miedź Legnica po 12 rozegranych spotkaniach ma na koncie 14 punktów. Piłkarze z Dolnego Śląska zaliczyli dotychczas cztery zwycięstwa, dwa remisy i sześć porażek. W ostatniej kolejce podopieczni Janusza Niedźwiedzia ulegli Górnikowi Łęczna 0:2.

 

Pogoń Siedlce zgromadziła o jedno "oczko" więcej od swojego rywala, dzięki czemu plasuje się w środku stawki. W tym sezonie piłkarze Adama Noconia również triumfowali czterokrotnie. W swoim ostatnim spotkaniu musieli jednak uznać wyższość Pogoni Grodzisk Mazowiecki, przegrywając 1:2. 

 

Obie ekipy mierzyły się we wrześniu w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski. Górą wtedy była Miedź, która zwyciężyła 2:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

 

 

 

MR, Polsat Sport
