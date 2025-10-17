Świątek, Kawa, Klimovicova i Kubka zgrają w Polsce

O swoim występie w Gorzowie Wielkopolskim już w czwartek Świątek poinformowała na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych.

"Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play-off’ach Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko. Liczę, że będziecie z nami. Do zobaczenia!" - można przeczytać w poście.

Poprzednio wiceliderka rankingu WTA wystąpiła w reprezentacji narodowej w listopadzie ubiegłego roku. W Maladze pomogła Polkom osiągnąć najlepszy wynik w historii – półfinał w Billie Jean King Cup Finals, w którym po decydującym deblu uległy 1:2 Włoszkom, późniejszym triumfatorkom. Iga ma za sobą siedem powołań i 14 meczów rozegranych w kadrze.

Tym razem stawką trzydniowej rywalizacji w Arenie Gorzów będzie powrót do światowej elity, czyli grona 14 drużyn, które w kwietniu powalczą o siedem wolnych miejsc we wrześniowym BJK Cup Finals w Shenzhen. 14 listopada Polki zagrają z Nową Zelandią, która dzień później spotka się z Rumunią. Natomiast w niedzielę, 16 listopada, Polska zmierzy się z Rumunią. Wszystkie mecze rozpoczynać się będą o godz. 15.00, a najpierw zostaną rozegrane dwa pojedynki singlowe, a po nich obowiązkowy debel.

W składzie drużyny powołanej na turniej kwalifikacyjny grupy B w Gorzowie Wielkopolskim znalazły się jeszcze debiutująca w niej Linda Klimovicova oraz dwie zawodniczki posiadające doświadczenie w grze w reprezentacji. Katarzyna Kawa (6 nominacji, 14 meczów w singlu i deblu) oraz Martyna Kubka (3 nominacje i 3 występy w deblu).

Kasia i Martyna ostatnio wystąpiły w drużynie w kwietniu w takiej samej imprezie grupowej w Radomskim Centrum Sportu. W walce o awans do BJK Cup Finals w Shenhzen polskie tenisistki pokonały Szwajcarię 3:0, ale uległy Ukrainie 0:3, która wyprzedziła je w tabeli.

– Jestem bardzo podekscytowany. Znowu zagramy w Polsce, już po raz drugi w tym roku. To wiele znaczy dla mnie, dla mojej drużyny i - jak sądzę - dla naszych kibiców również. To kolejna okazja, żeby pokazać tenis na najwyższym poziomie w Polsce. Cieszę się, że Iga wróciła do reprezentacji Polski. Oczywiście, to wiele znaczy dla mnie i dla całej drużyny. Mamy ten sam cel. Chcemy wygrać każdy mecz i tym razem będzie dokładnie tak samo. To mogę obiecać, bo zawsze zostawimy na korcie serce. Będziemy walczyć do ostatniej piłki i zobaczymy, co nam to da po ostatnim punkcie – powiedział kapitan Dawid Celt.

W Gorzowie Wielkopolskim nie wystąpi jedna z najbardziej doświadczonych reprezentantek Polski w BJK Cup – Magda Linette (LOTTO PZT Team/AZS Poznań), która w tym tygodniu ogłosiła, że zakończyła tegoroczne starty i po odpoczynku rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Tym samym zrezygnowała z planowanych jeszcze w tym miesiącu występów w turniejach WTA 500 w Tokio i WTA 250 w Madrasie.

Linette wystąpiła w kwietniu w Radomskim Centrum Sportu, podobnie jak Maja Chwalińska (LOTTO PZT Team/BKT Advantage Bielsko-Biała). Mai również zabraknie w listopadzie, ponieważ w tym tygodniu doznała kontuzji, która wyłączy ją z gry i treningów na miesiąc.

Impreza w Arenie Gorzów to trzecie wielkie wydarzenie tenisowe z udziałem reprezentacji narodowych organizowane w tym roku przez Polski Związek Tenisowy. e wrześniu Polacy podejmowaniu w Polsat Plus Arenie Gdynia drużynę Wielkiej Brytanii w meczu Grupy Światowej I. Ulegli rywalom 1:3, a punkt zdobył duet LOTTO PZT Team Karol Drzewiecki (WKS Grunwald Poznań) i Jan Zieliński (Tenis Kozerki), pokonując w trzech setach numer jeden i dwa w deblowym rankingu ATP Lloyda Glasspoola i Juliana Casha.

