Cios dla siatkarskiego giganta! Uraz gwiazdy poważniejszy, niż zakładano

Podstawowy przyjmujący reprezentacji Włoch i Itasu Trentino podczas treningu przygotowawczego do mistrzostw świata doznał poważnego urazu ręki.Według doniesień włoskich mediów, w wyniku niefortunnego wypadku na jego dłoń spadł ciężar, co doprowadziło do rozległego uszkodzenia ścięgien i tkanek miękkich. Konieczna była natychmiastowa operacja rekonstrukcyjna, a siatkarz musiał pogodzić się z faktem, że nie wystąpi w mistrzostwach świata.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Fornal zdradził dlaczego wyjechał z Polski. To bardzo osobisty powód

Mimo nieobecności Lavii reprezentacja Italii zdołała obronić tytuł mistrzów świata sprzed trzech lat. Podczas ceremonii dekoracji koledzy z reprezentacji oddali mu symboliczny hołd, wnosząc na podium koszulkę z jego nazwiskiem. Sam zawodnik pozostaje w trakcie długiej rehabilitacji i przyznał w rozmowie z mediami, że nie rozpoczął jeszcze treningów z piłką. Nie jest również znany termin jego powrotu na parkiet, choć sam siatkarz podkreśla, że z niecierpliwością czeka na moment wznowienia gry.

Zaniepokojenie sytuacją wyraziły również władze Itasu Trentino. Dyrektor generalny klubu, Bruno Da Re, w rozmowie z dziennikiem L'Adige przyznał, że kontuzja Lavii jest poważniejsza, niż się spodziewano. Początkowo prognozowano, że zawodnik wróci do gry w listopadzie, jednak obecnie wiadomo, że ten scenariusz jest mało realny. Klub z Trydentu zapowiedział, że będzie chciał uzyskać pełne informacje dotyczące okoliczności urazu, a także rozważa wystąpienie do włoskiej federacji o wyjaśnienia i ewentualne odszkodowanie. Jednocześnie Da Re podkreślił, że klub liczy na polubowne rozwiązanie sporu.