Co dalej z Sawickim? Potężne kary wiszą w powietrzu!

Karą samą w sobie jest już brak możliwości gry, a nawet trenowania z drużyną w ostatnich kilku miesiącach. To efekt zawieszenia po pozytywnym wyniku badania antydopingowego, które zostało przeprowadzone na początku maja. Sawicki miał za sobą znakomity sezon, w którym walnie przyczynił się do zdobycia przez Bogdankę mistrzostwa Polski oraz Pucharu Challenge. Jego forma została dostrzeżona przez Nikolę Grbicia i trafił do kadry. Nie było mu dane w niej zadebiutować ze względu na wspomnianą aferę.

Sawicki wciąż walczy, aby udowodnić, że jest niewinny. Długo milczał w tej sprawie, ale we czwartek opublikował oświadczenie. W nim możemy przeczytać m.in. o tym, że siatkarz nigdy świadomie nie stosował środków zakazanych, a niedozwolona substancja w jego organizmie została wykryta w śladowych ilościach, co nie miało przełożenia na poprawę jego dyspozycji.

Obecnie zawodnik razem z prawnikami zbiera materiał dowodowy w tej sprawie. Nadal nie może ani grać ani trenować. Bogdanka postarała się o zastępstwo, kontraktując w jego miejsce Jacksona Younga.

A co dalej z Sawickim? To oczywiście zależy od rozstrzygnięcia postępowania, które toczy się przeciwko niemu. Kary, które mu grożą są potężne i mogą zaważyć o dalszych losach jego kariery.

- Cztery lata dyskwalifikacji, jeżeli zawodnik nie wykaże nieintencjonalnego zażycia niedozwolonej substancji, dwuletnia dyskwalifikacja, jeśli udowodni, że nie przyjął substancji celowo. A w przypadku wykazania, że produkt, który zażył, był zanieczyszczony, wówczas możliwa kara będzie nakładana w zakresie od nagany do dwóch lat dyskwalifikacji - mówi Michał Rynkowski, szef Polskiego Agencji Antydopingowej, POLADA w rozmowie z Onetem.

