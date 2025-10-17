Cuprum Stilon Gorzów chce walczyć o play-off! "Zakładamy, że awansujemy do czołowej ósemki"

– Zakładamy, że awansujemy do czołowej ósemki. Jesteśmy w stanie to osiągnąć, ale oczywiście muszą być spełnione pewne warunki, przede wszystkim muszą omijać nas kontuzje, które znacząco mogłyby pokrzyżować te plany – powiedział PAP prezes Cuprum Gorzów S.A. Tomasz Tycel.

By osiągnąć zmierzony cel - przy skromnym jak na PlusLigę - budżecie, władze klubu z Gorzowa Wielkopolskiego postanowiły nieco zmienić filozofię budowania składu, stawiając w pierwszym rzędzie na jakość pierwszej szóstki.

– Właśnie ta jakość ma dać siłę i rezultat w postaci awansu do play-off. Jeżeli nasi gracze będą zdrowi, a przede wszystkim właśnie ten trzon zespołu, to jest to możliwe do osiągnięcia – wskazał.

Po sezonie 2024/25 ze Stilonu odszedł trener Andrzej Kowal i ośmiu zawodników: libero Maksymilian Graniczny, dwaj rozgrywający Vuk Todorovic i Przemysław Stępień, przyjmujący Mathijs Desment i Robert Taht, środkowi Seweryn Lipiński i Jakub Strulak oraz atakujący Adam Lorenc.

Nowym szkoleniowcem Stilonu został były reprezentant Francji Hubert Henno, który podpisał z gorzowskim klubem dwuletni kontrakt. Jest on także trenerem reprezentacji Hiszpanii.

– Mogę powiedzieć, że oczekiwania finansowe Henno był relatywnie przystępne dla nas i biorąc pod uwagę jego doświadczenie, zarówno jako zawodnika, jak i trenera liczymy, że wykona dobrą pracę i zrobi wynik. Mówiąc krótko, Hubert Henno ma bardzo dobry przelicznik ceny do jakości – ocenił prezes Cuprum.

Do gorzowskiej drużyny dołączyło kilku zawodników z innych ekstraklasowych klubów, a także syn trenera - Mathis Henno, Brazylijczyk Thiago Veloso oraz dwóch wychowanków Stilonu.

Pierwotnie pierwszym rozgrywającym miał być Brazylijczyk Eduardo Carisio Sobrinho, ale klub zrezygnował z jego usług z powodu przeciągającej się kontuzji pleców i niepewnych rokowań, co do jej wyleczenia. W szybkich poszukiwaniach zastępcy wybór padł na jego rodaka - Thiago Veloso.

Hubert Henno powiedział, że ofertę pracy w Gorzowie otrzymał już w grudniu. Uznał, że to dobra okazja, by przyjechać do Polski i pracować w najlepszej siatkarskiej lidze świata, sprawdzić się w niej i postarać się o jak najlepszy rezultat. Dodał, że nie widział jeszcze wszystkich polskich zespołów, ale wie, że są to mocne drużyny z dobrymi graczami.

– Mój zespół także ma wysokie umiejętności, jeśli chodzi o serwis, przyjęcie czy obronę. Myślę, że możemy mieć udany sezon. Na tym etapie trudno jeszcze mówić o liderach, ale na pewno powinni nimi być Chizoba, Mathis oraz doświadczeni zawodnicy, jak Thiago Veloso, Marcin Waliński czy Kamil Kwasowski – ocenił Henno.

Budżet klubu będzie na podobnym poziomie jak w poprzednim sezonie, czyli ok. 6 mln zł. Budowany jest w oparciu o miejską dotację (ponad 2 mln zł), wpływy od sponsorów oraz przychody ze sprzedaży biletów i karnetów na mecze. Do tego dochodzą środki z praw telewizyjnych.

– Budżet mamy przygotowany i myślę, że jesteśmy w stanie spokojnie się w nim zamknąć w tym sezonie. Oczywiście, cały czas staramy się poszerzyć grono sponsorów i chcemy naszą postawą na boisku oraz oprawą przyciągać na mecze jak najwięcej kibiców – powiedział Tycel.

Przygotowania Stilonu ruszyły z początkiem września. Na starcie jeszcze bez Chizoby i Henno, którzy uczestniczyli w mistrzostwach świata na Filipinach. Zespół rozegrał też kilka meczów kontrolnych, m.in. w Berlinie, z pierwszoligową Astrą Nowa Sól i wziął udział w turnieju w Gorzowie.

Ligowych rywali drużyna będzie podejmować w nowoczesnej Arenie Gorzów z trybunami na ponad 5 tysięcy miejsce siedzących. Sezon rozpocznie 26 października, od drugiej kolejki, wyjazdowym meczem z beniaminkiem z Chełma. U siebie pierwszy mecz gorzowianie zagrają 29 października z PGE GieK Skrą Bełchatów.

To będzie drugi sezon Cuprum Stilonu w Gorzowie Wielkopolskim po tym, jak klub przeniósł się do tego miasta z Lubina. W edycji 2024/25 zespół zajął 12. miejsce. Jak przekazał Tycel, na mecze w Arenie Gorzów przychodziło średnio po około 4 tysiące osób, co jest czwartym wynikiem PlusLigi, jeśli chodzi o frekwencję na trybunach.

