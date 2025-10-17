Dramatyczna sytuacja podczas meczu. Nie żyje 19-letni piłkarz

W czwartek zespół Han-Tengri podejmował Ekibastuz w ramach 25. kolejki drugiej ligi kazachskiej. Gospodarze wygrali 4:0, w pierwszym składzie znalazł się Dias Tuleu. W drugiej połowie tego spotkania doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. 19-letni skrzydłowy w 63. minucie zasłabł w trakcie gry. Do akcji ratunkowej wkroczył sztab medyczny, jednak stan młodego piłkarza się pogarszał.

Tuleu został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety, kilkugodzinna akcja ratunkowa nie powiodła się - zawodnika nie udało się uratować.

"Pomimo młodego wieku Dias wyróżniał się pasją do piłki nożnej i wybitnym talentem. Jego wczesne odejście jest nieodwracalną stratą. W tym trudnym czasie dzielimy ból po utracie z jego rodziną, przyjaciółmi i drużyną. CFF składa szczere kondolencje rodzicom i wszystkim bliskim Diasa" - napisała kazachska federacja na Instagramie.

Dias Tuleu w barwach zespołu Han-Tengri rozegrał 47 spotkań. Do drużyny trafił w 2024 roku. Wcześniej reprezentował ekipę Kairatu Ałmaty.

MR, Polsat Sport